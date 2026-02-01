Bihar Budget 2026: शिक्षा पर 68,216 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार, जानिए किस विभाग को मिला कितना धन

ग्रामीण विकास विभाग को 23,701.18 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि गांवों में सड़क, नल-जल योजना, स्वच्छता, आवास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को गति देने के लिए खर्च की जाएगी। सरकार का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से लोगों को अपने ही गांवों में रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या पर लगाम लगेगी। वहीं सड़क निर्माण और पथ निर्माण विभाग को 18,716.97 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे शहरी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत को गति मिलने की उम्मीद है।