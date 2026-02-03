Bihar Budget 2026: 4 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है बिहार का बजट, इन योजनाओं पर रहेगा फोकस

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आज बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। यह चुनाव के बाद नीतीश कुमार सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो बिहार के अब तक के सबसे बड़े बजट में से एक होगा।