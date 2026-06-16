बिहार: जिस बंगले में रहते थे सम्राट चौधरी, वह अब होगा निशांत कुमार का ठिकाना, मिला यह आवास

दरअसल, बंगला विवाद के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 जून को बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि उनका आधिकारिक निवास केवल 1 अणे मार्ग (लोक सेवक आवास) ही रहेगा। इससे पहले 5 देशरत्न मार्ग को भी 1 अणे मार्ग में शामिल करने की चर्चा चल रही थी। हालांकि, बाद में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। राबड़ी आवास से जुड़े बंगला विवाद को लेकर विपक्ष ने 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले को 1 अणे मार्ग में शामिल करने का विरोध किया था।