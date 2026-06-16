JDU पर फिर बरसे बिहार के बाहुबली आनंद मोहन, बोले- जो कभी वार्ड पार्षद नहीं जीता, वो आज 10000 करोड़ का मालिक बन गया

आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि दरभंगा एयरपोर्ट और प्रस्तावित AIIMS स्थल के पास 125 एकड़ जमीन एक प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़े ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत की गई है।आनंद मोहन ने कहा कि सहरसा में AIIMS बनना था, उसे ये लेकर गए दरभंगा, जिसका एक गेट 22.5 करोड़ रुपये में बना। इस गेट के आस-पास की जमीन पर बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के कब्जा कर लिया गया है। यह जमीन अब उस खास प्रभावशाली व्यक्ति के करीबी लोगों के हाथों में जाने वाली है। जो काम कभी शहरी जमीन के दलाल करते थे, वही काम अब सरकार में बैठे ताकतवर लोग कर रहे हैं।