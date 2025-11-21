Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

Bihar Cabinet: बिहार की नई NDA सरकार में सबसे बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है। 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग का जिम्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। अब, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंटेलिजेंस तक, हर बड़ी फाइल मुख्यमंत्री हाउस से नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी के ऑफिस से आएगी। इस पद के साथ सम्राट चौधरी राज्य में BJP के अब तक के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। नीतीश कुमार ने उनके साथ सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे उनके मित्र और भाजपा नेता दिवंगत सुशील कुमार मोदी को भी कभी गृहमंत्री नहीं बनाया था।