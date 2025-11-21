‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा, "सवाल उठाइए, लेकिन जान लीजिए कि आज हमारे फैसले की कितनी भी आलोचना हो, कोई दूसरा ऑप्शन हमें ज़ीरो पर वापस ला सकता था। मुझे नहीं पता कि भविष्य में हमें कितना पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अपने ही कदमों से ज़ीरो पर पहुंचने का ऑप्शन खोलना सही नहीं था। इतिहास की घटनाओं से मैंने यही सबक सीखा है। समुद्र मंथन से अमृत और ज़हर दोनों निकलते हैं। कुछ लोगों को ज़हर पीना पड़ता है। मौजूदा फैसले से मुझ पर नेपोटिज़्म के आरोप लगेंगे। यह जानते हुए भी मुझे ऐसा फैसला लेना पड़ा, जो मेरे लिए ज़हर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने ऐसा फैसला लिया। मैंने पार्टी को बनाए रखने के अपने पक्के इरादे को प्राथमिकता दी। कई बार अपनी पॉपुलैरिटी को खतरे में डाले बिना कोई बड़ा/सख्त फैसला लेना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैंने यह लिया।"