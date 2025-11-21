विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा 3 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा शिवलिंग, 25 दिन की यात्रा कर पहुंचेगा चंपारण

इस विशाल शिवलिंग का निर्माण महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में बीते दस साल से शिल्पकार लोकनाथ की टीम द्वारा किया जा रहा था। यह शिवलिंग एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। निर्माण से जुड़े विनायक वेंकटरमण के अनुसार, इस पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आई है। शिवलिंग को रवाना करने से पहले पूरे गांव ने पूजन-विधि में हिस्सा लिया। इसके बाद शिवलिंग को 96 चक्का वाले विशाल ट्रांसपोर्टर ट्रक पर लादकर यात्रा शुरू कराई गई। विनायक वेंकटरमण ने बताया कि यह शिवलिंग नए साल में (जनवरी-फरवरी तक) विराट रामायण मंदिर में स्थापित हो जाएगा। यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है।