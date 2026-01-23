बिहार कांग्रेस में खलबली: राहुल-खड़गे के साथ मंथन, पाला बदलने की चर्चाओं के बीच हाईकमान का सख्त रुख

कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय (photo source- Patrika)
बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस विधायकों की दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक को लेकर पार्टी हाई कमान ने बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को 23 जनवरी, शुक्रवार को दिल्ली तलब किया था। दल बदल की अटकलों के बीच बिहार कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से यह बैठक बेहद निर्णायक माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन भी इस बैठक हो सकता है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कांग्रेस के सभी छह विधायकों की बैठक होनी है। विधायकों के साथ दोनों नेता सीधे संवाद कर उनकी नाराजगी, असंतोष और संगठन से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस आला कमान संगठन में इस बैठक के साथ संदेश भी देना चाह रही है कि पार्टी विधायकों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल, पार्टी के दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक के पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम नहीं पहुंचने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस के छह में तीन विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। इसके बाद ही राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होने वाली बैठक में राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे।
बिहार में कांग्रेस विधायकों को लेकर यह चर्चा आम है कि कुछ विधायक असंतुष्ट हैं। वे दूसरे दलों के संपर्क में हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों खेमों में इन अटकलों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इन्हीं चर्चाओं के बीच कांग्रेस हाईकमान ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर होगी।
सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और खरगे कांग्रेस विधायकों से संगठन को लेकर फीडबैक भी लेंगे। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जमीनी स्तर पर असंतोष की असली वजह क्या है? कहा जा रहा है कि पार्टी आला कमान संगठनात्मक कमजोरियों, नेतृत्व की कमी और विधानसभा में पार्टी की भूमिका जैसे मुद्दों पर बैठक में उपस्थित नेता और विधायकों से विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली में खरगे के आवास पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की शाम साढ़े चार बजे से बैठक होने वाली है। राहुल गांधी इस मीटिंग को लीड करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे।
