बिहार कांग्रेस में खलबली: राहुल-खड़गे के साथ मंथन, पाला बदलने की चर्चाओं के बीच हाईकमान का सख्त रुख

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कांग्रेस के सभी छह विधायकों की बैठक होनी है। विधायकों के साथ दोनों नेता सीधे संवाद कर उनकी नाराजगी, असंतोष और संगठन से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस आला कमान संगठन में इस बैठक के साथ संदेश भी देना चाह रही है कि पार्टी विधायकों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल, पार्टी के दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक के पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम नहीं पहुंचने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस के छह में तीन विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। इसके बाद ही राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होने वाली बैठक में राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे।