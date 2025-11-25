रोहतास में पति ने पत्नी और पिता को मारकर क्यों की खुदकुशी? परिवार उजड़ने की क्या बनी वजह?

घटना रोहतास जिले के भानस थाना इलाके के एक गांव की है। मंगलवार सुबह घर के अंदर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बहस बढ़ गई और गुस्से में युवक अमित सिंह ने कमरे से पिस्टल निकाल ली। यह देख पिता शालिग्राम सिंह उसे रोकने दौड़े, लेकिन तब तक अमित ने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। इसके बाद उसने अपने पिता पर भी गोली दाग दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर में अमित ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली। पूरे घर में खून और गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी।