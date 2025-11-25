रोहतास में पति ने पत्नी और पिता को मारकर क्यों की खुदकुशी? परिवार उजड़ने की क्या बनी वजह?

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)
Bihar News:बिहार के रोहतास जिले में मंगलवार सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घरेलू झगड़े से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते खून-खराबे में बदल गया और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। पति ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर बीच-बचाव करने आए अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और आखिर में खुद को गोली मारकर जान दे दी। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख-पुकार ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिससे गांव में मातम छा गया।
घटना रोहतास जिले के भानस थाना इलाके के एक गांव की है। मंगलवार सुबह घर के अंदर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बहस बढ़ गई और गुस्से में युवक अमित सिंह ने कमरे से पिस्टल निकाल ली। यह देख पिता शालिग्राम सिंह उसे रोकने दौड़े, लेकिन तब तक अमित ने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। इसके बाद उसने अपने पिता पर भी गोली दाग दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर में अमित ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली। पूरे घर में खून और गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस के मुताबिक, मरने वाला अमित सिंह (42) कुछ समय से मेंटल स्ट्रेस में था। परिवार वालों ने बताया कि उसका वाराणसी के एक हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल बीमारी का इलाज चल रहा था। वह तनावग्रस्त रहता था और छोटी-छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता था। पड़ोसियों के मुताबिक पति-पत्नी में पिछले कुछ दिनों से मनमुटाव बढ़ गया था। अक्सर घर के अंदर बहस सुनी जाती थी। मंगलवार की सुबह भी झगड़ा शुरू हुआ और अचानक गोलीबारी में बदल गया। पत्नी की पहचान रिंकी देवी और पिता की पहचान शालिग्राम सिंह (65) के तौर पर हुई है।
बिक्रमगंज SDPO संकेत कुमार ने बताया कि फायरिंग के दौरान परिवार के दूसरे लोग घबरा गए और जान बचाकर एक कमरे में छिप गए। लेकिन अमित फायरिंग करता रहा। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग घबराए हुए हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घर से पिस्तौल और कई खोखे बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि हथियार बिना लाइसेंस का था। पुलिस रिश्तों में तनाव, पैसे या परिवार के झगड़े और मेंटल हेल्थ जैसे सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
