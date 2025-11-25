Patrika LogoSwitch to English

पटना

‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

Bihar Politics: हाल ही में बिहार की राजधानी पटना और मधुबनी में गोलीबारी हुई। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 25, 2025

Samrat Chaudhary

बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी (IANS)

Bihar Politics: बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। पटना और मधुबनी में बैक-टू-बैक हुई फायरिंग की दो बड़ी घटनाओं का हवाला देते हुए RJD ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला है।

RJD ने सोशल मीडिया पर साधा निशाना

RJD के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार को घेरते हुए दो पोस्ट किए गए। पहले पोस्ट में पटना के बख्तियारपुर में हुई फायरिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा, "बिहार में जंगलराज! पटना के होटल में खाना खाया, पैसे मांगे तो बरसा दी दनादन गोलियां।" वहीं दूसरे पोस्ट में मधुबनी में हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए लिखा, " मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग! भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट!"

सम्राट चौधरी पर क्यों उठाए सवाल?

दरअसल, सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने इसे योगी मॉडल की तर्ज़ पर सख्त कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया था। खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या बिहार छोड़ दें। उन्होंने पुलिस को खुली छूट देने और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया था। ऐसे सख्त दावों के बीच, दो प्रमुख जिलों में फायरिंग की घटनाओं ने RJD को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। RJD इन घटनाओं का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि नेतृत्व बदलने के बावजूद अपराध पर कोई लगाम नहीं लगी है।

मधुबनी में तीन युवकों पर हुई फायरिंग

मधुबनी फायरिंग जिले में 22 नवंबर की देर रात बाइक से घर लौट रहे तीन युवकों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि विवाद शराब कारोबारियों के पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल से खोखे बरामद कर मुख्य आरोपी किशोर पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है।

पटना के एक होटल में पैसे मांगने पर फायरिंग

पटना में बख्तियारपुर के सालिमपुर क्षेत्र स्थित ममता लाइन होटल में मामूली बात पर गोलीबारी हुई। चार युवक खाना खाने पहुंचे थे, और जब वेटर ने बिल मांगा तो उन्होंने अचानक गोली चलानी शुरू कर दी। गोली चलने के बाद होटल में अफरातफरी मच गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी मुन्ना कुमार एक ज्ञात अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से लोडेड पिस्टल और खोखे बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

25 Nov 2025 11:54 am

Published on:

25 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / 'भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…' मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

