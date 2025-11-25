‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

दरअसल, सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने इसे योगी मॉडल की तर्ज़ पर सख्त कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया था। खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या बिहार छोड़ दें। उन्होंने पुलिस को खुली छूट देने और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया था। ऐसे सख्त दावों के बीच, दो प्रमुख जिलों में फायरिंग की घटनाओं ने RJD को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। RJD इन घटनाओं का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि नेतृत्व बदलने के बावजूद अपराध पर कोई लगाम नहीं लगी है।