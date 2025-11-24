Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव (Photo- Tejashwi Yadav X)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार सोमवार (24 नवंबर) को राबड़ी आवास से बाहर निकले। पिछले कई दिनों से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे। सोमवार को वे अचानक बाहर निकले, लेकिन मीडिया से एक भी शब्द कहने के बजाय केवल हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इसी बीच उनकी पत्नी राजश्री यादव, बेटी कात्यायनी और बेटे इराज के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गईं, जिससे तेजस्वी के मौन पर और अटकलें तेज हो गई हैं।
चुनाव परिणाम आने के बाद से तेजस्वी यादव ने पब्लिक लाइफ से लगभग दूरी बना ली है। 14 से 23 नवंबर तक उन्होंने न कोई पोस्ट किया, न मीडिया से बातचित की और न कोई राजनीतिक बयान दिया है। केवल 20 नवंबर को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण के बाद औपचारिक बधाई का एक छोटा सा पोस्ट किया था। तेजस्वी की इस चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। RJD की डिजिटल टीम तक ने कोई आक्रामक कैंपेन या प्रतिक्रिया नहीं दी।
तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम के बाद से लगभग वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। या तो वो राबड़ी आवास पर रहें या अपने पोलो रोड स्थित आवास पर। तेजस्वी की इसी चुप्पी के दौरान ही RJD में विवाद, परिवार में नाराजगी और हार की समीक्षा को लेकर आंतरिक उथल-पुथल चलती रही। इस बीच रोहिणी आचार्य का वह ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरा कोई परिवार नहीं है” ने पार्टी और परिवार दोनों में हलचल बढ़ा दी। इस मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे यह सवाल और गहराया कि क्या घर के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा?
सोमवार सुबह तेजस्वी यादव राबड़ी आवास बाहर निकले और सीधे 1 पोलो रोड की ओर रवाना हुए। मीडिया उनसे सवाल पूछने को तैयार खड़ी थी, लेकिन उन्होंने केवल हाथ जोड़कर दूरी बनाए रखी और आगे बढ़ गए। यह देखकर साफ लगा कि तेजस्वी अभी भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं हैं। इधर तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव, बेटी कात्यायनी और छोटे बेटे इराज के दिल्ली उड़ान भरने के बाद और भी कयास शुरू हो गए।
