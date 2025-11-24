Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम के बाद से लगभग वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। या तो वो राबड़ी आवास पर रहें या अपने पोलो रोड स्थित आवास पर। तेजस्वी की इसी चुप्पी के दौरान ही RJD में विवाद, परिवार में नाराजगी और हार की समीक्षा को लेकर आंतरिक उथल-पुथल चलती रही। इस बीच रोहिणी आचार्य का वह ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरा कोई परिवार नहीं है” ने पार्टी और परिवार दोनों में हलचल बढ़ा दी। इस मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे यह सवाल और गहराया कि क्या घर के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा?