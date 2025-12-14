Bihar News बिहार के भोजपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में शनिवार की शाम श्राद्धकर्म में आए एक युवक का पत्नी के प्रेमी से आमना‑सामना हुआ, जिसके बाद गोली चल गई। गोलीबारी में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली दाएँ हाथ को छूते हुए दाएँ सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान 25‑वर्षीय सुजीत कुमार उर्फ गोलू कुमार आयर के रूप में हुई है। घायल गोलू को आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।