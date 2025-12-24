24 दिसंबर 2025,

पटना

बिहार में खूनी बुधवार! समस्तीपुर में बीजेपी नेता की गोलियों से भूनकर हत्या, तो मोकामा एसिड अटैक में ‘सौतन’ निकली मास्टरमाइंड

बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। हथियारबंद बदमाशों ने शादीपुर पंचायत अध्यक्ष को मंदिर के पास गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 24, 2025

Bihar Crime

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)

समस्तीपुर: बिहार में अपराधियों ने बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खानपुर थाना के शादीपुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार शाम तीन अपराधी बाइक पर आए और बीजेपी अध्यक्ष रूपक सहनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आसपास के लोग कुछ समझ पाते, अपराधी हवा में फायरिंग करते पैदल फरार हो गए।

भाजपा पंचायत अध्यक्ष की हत्या

आसपास के लोगों ने बताया कि वे मंदिर के पास थे, तभी बाइक पर आए 3-4 बदमाशों ने रूपक सहनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वे संभल पाते इससे पहले अपराधियों ने उनकी छाती में कई गोली मार दीं। आस पास के लोग जख्मी रूपक को तुरंत खानपुर सीएचसी ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

मंदिर के पास दिया घटना को अंजाम

शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। वारदात के बाद इलाके में दहशत है, हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई।

ब्यूटीशियन पर एसिड अटैक करवाने वाली महिला ने कहा-उसका मेरे पति से अफेयर था..

"मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस चेहरा खराब करना चाहती थी ताकि पति उसे छोड़ दे और मेरा घर ठीक हो जाए। इसलिए तेजाब से हमला करवाया।" बाढ़ में ब्यूटीशियन पर एसिड अटैक के आरोप में गिरफ्तार नीतू ने पुलिस को बताया। नीतू ने 1 लाख में नौकरानी से वारदात करवाई थी। पुलिस ने 48 घंटे में मास्टरमाइंड पत्नी को पकड़ लिया और पूरी प्लानिंग का खुलासा कर दिया।

नीतू ने बताया, "मैं दो साल से परेशान थी। पति कुंदन और सुषमा छिप-छिपकर मिलते थे, फोन और वॉट्सएप पर बातें करते थे। मैं टोकती तो चैट डिलीट कर देते, कहते- तुम गलत सोच रही हो। जब नहीं माने तो सुषमा को सबक सिखाने साजिश रची। परिवार बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी।"

क्या था पूरा मामला

पटना से सटे मोकामा में रविवार की शाम एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ब्यूटी पार्लर की संचालिका अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी, इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, इसके बाद उन दोनों युवकों ने महिला को समीप के नाले में धकेल दिया। इस घटना में महिला के चेहरे का एक भाग झुलस गया। पुलिस के अनुसार दोनों युवक महिला के पूर्व परिचित बताए जा रहे हैं।

