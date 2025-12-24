बिहार में खूनी बुधवार! समस्तीपुर में बीजेपी नेता की गोलियों से भूनकर हत्या, तो मोकामा एसिड अटैक में ‘सौतन’ निकली मास्टरमाइंड

पटना से सटे मोकामा में रविवार की शाम एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ब्यूटी पार्लर की संचालिका अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी, इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, इसके बाद उन दोनों युवकों ने महिला को समीप के नाले में धकेल दिया। इस घटना में महिला के चेहरे का एक भाग झुलस गया। पुलिस के अनुसार दोनों युवक महिला के पूर्व परिचित बताए जा रहे हैं।