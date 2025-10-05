Crime News: पटना में युवक की गोली मार कर हत्या, पत्नी ने पति और जेठ की मनेर में हत्या की दी सुपारी

नौबतपुर में युवक की हत्या के बाद जांच करती पुलिस
Crime News पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे आनन-फानन में अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन, इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। यह घटना नौबतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर की है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह घटना निजी विवाद से जुड़ा लग रहा है। पुलिस का दावा है कि अपराधी की पहचान कर ली गई है।
हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। इस घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। युवक की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के भरत कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि जगदीशपुर गांव के रहने वाले अनिल सिंह का पुत्र शिवम् उर्फ लवली की किसी बात को लेकर अचानक गांव के ही श्रीकांत सिंह के पुत्र भरत कुमार से विवाद हुआ। इसके बाद लवली ने भरत कुमार को गोली मार कर जख्मी कर दिया। जिससे वह भरत गंभीर रूप से घायल हो गए।
आनन फानन में परिजन और स्थानीय लोग जख्मी को लेकर पटना एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम पसर गया। हत्या घटना की जानकारी मिलते ही नौबतपुर की पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के लिए जुटी हुई है। हालांकि मौके से अपराधी फरार पाया गया है। लोगों ने विवाद पूर्व को लेकर बताया है।
मनेर पुलिस ने शनिवार को एक महिला को दो शूटर को दो पिस्टल, एक कट्टा, 26 कारतूस और चार मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला परिवारिक विवाद में पति और जेठ की हत्या की साजिश रच रही थी। इसी बीच पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस ने छापेमारी कर महिला के साथ साथ हत्या के साजिश रचने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार महिला ने ही शूटरों को हथियार मुहैया कराई थी। पुलिस ने बताया कि शूटर दोनों की हत्या की पूरी तैयारी कर चुके थे और हथियार भी इकट्ठा कर लिया था। आरोपितों की पहचान सगुना मोड़ निवासी नेहा कुमारी, हुलासी टोला निवासी विशाल कुमार और कल्लू कुमार के रूप में हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण महिला पति से अलग रह रही थी।
