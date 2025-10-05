Crime News: पटना में युवक की गोली मार कर हत्या, पत्नी ने पति और जेठ की मनेर में हत्या की दी सुपारी

मनेर पुलिस ने शनिवार को एक महिला को दो शूटर को दो पिस्टल, एक कट्टा, 26 कारतूस और चार मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला परिवारिक विवाद में पति और जेठ की हत्या की साजिश रच रही थी। इसी बीच पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस ने छापेमारी कर महिला के साथ साथ हत्या के साजिश रचने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार महिला ने ही शूटरों को हथियार मुहैया कराई थी। पुलिस ने बताया कि शूटर दोनों की हत्या की पूरी तैयारी कर चुके थे और हथियार भी इकट्ठा कर लिया था। आरोपितों की पहचान सगुना मोड़ निवासी नेहा कुमारी, हुलासी टोला निवासी विशाल कुमार और कल्लू कुमार के रूप में हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण महिला पति से अलग रह रही थी।