Bihar Cyber Fraud: साइबर अपराधियों ने 11 महीने में उड़ाए 500 करोड़, गांवों में बनाए कंट्रोल रूम; 7 जिले बने हॉटस्पॉट

Bihar Cyber Fraud बिहार में साइबर अपराधियों ने अपना दायरा बढ़ा लिया है, इसकी वजह से इससे जुड़े मामले भी बढ़ रहे हैं। नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, पटना, गोपालगंज और पूर्णिया इसके हॉट स्पॉट बन गए हैं। पुलिस के मुताबिक, कई जिलों में अपराधियों ने गांवों में सेंटर बना रखे हैं ताकि पुलिस उन तक पहुंच न सके। जनवरी 2025 से नवंबर तक साइबर अपराधियों ने करीब 500 करोड़ की ठगी की है। पुलिस ने 1000 लोगों को पकड़ा है और 5624 मामले दर्ज किए हैं। 106.30 करोड़ होल्ड कराया और 17.36 करोड़ वापस कराया है। साइबर अपराध को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिसकी वजह से 1.01 लाख ऑनलाइन शिकायतें सिर्फ बिहार से दर्ज कराई गई है।