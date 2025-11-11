Bihar Election 2025: वोटिंग के बीच PM मोदी ने बिहार के लोगों को दिया संदेश, युवाओं से की खास अपील

Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को मतदान हो रहा है। राज्य के 20 ज़िलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट देने के लिए सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइन लग चुकी है। पहले चरण में 65.08% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण में भी उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में भी अच्छी वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता, खासकर युवा मतदाताओं से एक महत्वपूर्ण अपील की है।