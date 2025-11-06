Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बड़े बेटे तेजप्रताप को जीत की शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने पैर पर खड़ा हो रहा है और एक मां के तौर पर मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूं। तेज प्रताप यादव पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तेजप्रताप के साथ है। क्या आप अपने भाई-बहनों को आशीर्वाद नहीं देते। रोहिणी ने कहा कि इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है। गांवों में जो लोग रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं, उन्हें आठ दिन बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा।