Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को जीत आशीर्वाद दिया है, जानिए मां के बयान पर तेज प्रताप ने क्या कहा...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 27.65 फीसदी वोटिंग हुई है। इधर, पूर्व सीएम व मां राबड़ी देवी के आशीर्वाद पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा कि उनका आशीर्वाद जरूरी है। किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है। विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है। विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की है।

जैसे हमारे पिताजी लालू यादव कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा, लेकिन हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी पर ही बैठना है।

क्या कहा था राबड़ी देवी ने

पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बड़े बेटे तेजप्रताप को जीत की शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने पैर पर खड़ा हो रहा है और एक मां के तौर पर मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूं। तेज प्रताप यादव पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तेजप्रताप के साथ है। क्या आप अपने भाई-बहनों को आशीर्वाद नहीं देते। रोहिणी ने कहा कि इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है। गांवों में जो लोग रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं, उन्हें आठ दिन बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा।

पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 121 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में वोटर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले चरण में 1192 पुरुष उम्मीदवार हैं। 122 महिला प्रत्याशी हैं। प्रत्याशियों की कुल संख्या 1314 है। कुल वोटर की संख्या 3 करोड़,75 लाख,13 हजार,302 है। पुरुष वोटर 1 करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 है, महिला वोटरों की संख्या 1 करोड़ 76 लाख, 77 हजार 219 है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 12:24 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:21 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

