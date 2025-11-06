Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

मतदान करते मतदाता (फ़ोटो-@airnews_patna)
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के मुंगेर जिले के इस गांव के रास्तों पर कभी कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं था। सूरज ढलने से पहले लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और गाड़ियों की आवाज यहां सुनाई ही नहीं देती थी। लेकिन उस इलाके में आज ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने न सिर्फ लोगों के दिलों को छू लिया बल्कि लोकतंत्र की एक नई कहानी भी लिख दी। मुंगेर जिले के भीमबांध इलाके के बूथ संख्या 310 पर आज 20 साल बाद पहली बार मतदान हुआ।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान यहां जैसे ही शुरू हुआ, दृश्य देखने लायक था। महिला हो या बुजुर्ग या फिर नौजवान, सभी अपने-अपने घरों से वोटर स्लिप हाथ में लिए निकल पड़े। कतारें छोटी थीं, पर हर चेहरे पर चमक और उत्साह था।
इस बूथ से वोट डालकर बाहर निकले एक 81 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहां आए। 20 साल में पहली बार वोट देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साल 2005 से पहले यहां हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब कोई डर नहीं है। जब से यहां सुरक्षा बलों के कैंप लगे हैं, हम शांति से रह रहे हैं। यहां सभी सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। हमें पिछले कुछ सालों से मुफ्त राशन भी मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। हम जंगल में शांति से रहते हैं। हमें खुशी है कि यहां एक मतदान केंद्र बनाया गया है। बच्चे और बूढ़े, हर कोई अपना वोट आसानी से डाल पा रहा है।"
मतदान केंद्र पर मौजूद एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "बूथ संख्या 310 पर करीब 20 साल बाद मतदान हो रहा है। कुछ साल पहले यहां एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसके कारण उस वक्त यहां मतदान रोक दिया गया था। इस बार चुनाव पर्यवेक्षण और हमने यहां का दौरा किया और मतदाताओं को आश्वस्त किया कि वे बिना किसी डर के आकर वोटिंग करें। हमने BLO के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया था कि अधिक से अधिक मतदान करें"
इस बार प्रशासन ने सीधा संवाद पर भरोसा किया। CRPF और जिला पुलिस ने इलाके में लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग की। पंचायत और स्थानीय प्रतिनिधियों ने गांव-गांव भरोसा अभियान चलाया। मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर और विशेष सुरक्षा कवच के साथ भेजा गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वर्षों तक कदम रखने में लोग डरते थे, उस जगह आज EVM मशीनें रखीं गईं और उन पर गर्व से अंगूठे के निशान पड़े।
