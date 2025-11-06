Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

इस बूथ से वोट डालकर बाहर निकले एक 81 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहां आए। 20 साल में पहली बार वोट देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साल 2005 से पहले यहां हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब कोई डर नहीं है। जब से यहां सुरक्षा बलों के कैंप लगे हैं, हम शांति से रह रहे हैं। यहां सभी सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। हमें पिछले कुछ सालों से मुफ्त राशन भी मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। हम जंगल में शांति से रहते हैं। हमें खुशी है कि यहां एक मतदान केंद्र बनाया गया है। बच्चे और बूढ़े, हर कोई अपना वोट आसानी से डाल पा रहा है।"