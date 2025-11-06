Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान कई बूथ ऐसे थे जहां पिछले 20 वर्षों में पहली बार वोटिंग हुई, जिससे मतदाता बेहद भावुक भी हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट

मतदान करते मतदाता (फ़ोटो-@airnews_patna)

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के मुंगेर जिले के इस गांव के रास्तों पर कभी कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं था। सूरज ढलने से पहले लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और गाड़ियों की आवाज यहां सुनाई ही नहीं देती थी। लेकिन उस इलाके में आज ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने न सिर्फ लोगों के दिलों को छू लिया बल्कि लोकतंत्र की एक नई कहानी भी लिख दी। मुंगेर जिले के भीमबांध इलाके के बूथ संख्या 310 पर आज 20 साल बाद पहली बार मतदान हुआ।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान यहां जैसे ही शुरू हुआ, दृश्य देखने लायक था। महिला हो या बुजुर्ग या फिर नौजवान, सभी अपने-अपने घरों से वोटर स्लिप हाथ में लिए निकल पड़े। कतारें छोटी थीं, पर हर चेहरे पर चमक और उत्साह था।

मतदाता हुए भावुक

इस बूथ से वोट डालकर बाहर निकले एक 81 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहां आए। 20 साल में पहली बार वोट देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साल 2005 से पहले यहां हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब कोई डर नहीं है। जब से यहां सुरक्षा बलों के कैंप लगे हैं, हम शांति से रह रहे हैं। यहां सभी सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। हमें पिछले कुछ सालों से मुफ्त राशन भी मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। हम जंगल में शांति से रहते हैं। हमें खुशी है कि यहां एक मतदान केंद्र बनाया गया है। बच्चे और बूढ़े, हर कोई अपना वोट आसानी से डाल पा रहा है।"

क्या बोले अधिकारी?

मतदान केंद्र पर मौजूद एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "बूथ संख्या 310 पर करीब 20 साल बाद मतदान हो रहा है। कुछ साल पहले यहां एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसके कारण उस वक्त यहां मतदान रोक दिया गया था। इस बार चुनाव पर्यवेक्षण और हमने यहां का दौरा किया और मतदाताओं को आश्वस्त किया कि वे बिना किसी डर के आकर वोटिंग करें। हमने BLO के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया था कि अधिक से अधिक मतदान करें"

इस बार क्या बदला?

इस बार प्रशासन ने सीधा संवाद पर भरोसा किया। CRPF और जिला पुलिस ने इलाके में लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग की। पंचायत और स्थानीय प्रतिनिधियों ने गांव-गांव भरोसा अभियान चलाया। मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर और विशेष सुरक्षा कवच के साथ भेजा गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वर्षों तक कदम रखने में लोग डरते थे, उस जगह आज EVM मशीनें रखीं गईं और उन पर गर्व से अंगूठे के निशान पड़े।

ये भी पढ़ें

‘जो जनता को भड़काते हैं, वो चुनाव बाद विदेश में छुट्टियां मनाएंगे’, रेखा गुप्ता ने किस पर कसा तंज?
पटना
Bihar election| रेखा गुप्ता

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

06 Nov 2025 01:18 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

सुप्रीम कोर्ट में हुई दोबारा काउंटिंग (Photo-IANS)
पटना

Bihar 1st Phase Voting: ‘बीच-बीच में…’, मतदान के बीच RJD ने लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

Lalu Prasad Yadav
पटना

Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
पटना

Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत

bihar election |तेज प्रताप यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.