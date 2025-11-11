Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे चरण में  9 बजे तक 14.55% मतदान, वोटिंग में गया सबसे तेज, भागलपुर सुस्त

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला है। 

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

Bihar Election 2025 Phase 2

मतदान के लिए लाइन में खड़े वोटर (फ़ोटो - @CEOBihar X)

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और आखिरी चरण में मंगलवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में 20 जिलों की कुल 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के कई मंत्री भी मैदान में हैं।

वोटिंग में गया जी टॉप पर

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे तक पूरे बिहार में 14.55% वोटिंग दर्ज की गई है। जिलों में वोटिंग के रुझानों में गयाजी (Gaya ji) जिला सबसे आगे चल रहा है, जहां अब तक 15.97% मतदान हुआ है। वहीं, भागलपुर (Bhagalpur) में वोटर्स की रफ्तार धीमी है और यहां मात्र 13.43% मतदान दर्ज किया गया है। वोटिंग के शुरुआती दो घंटे में कई जिलों में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। पटना, गया, गोपालगंज, जमुई और औरंगाबाद में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें देखने को मिलीं, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदान धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है।

किस जिले में कितनी वोटिंग हुई

ज़िले का नामसुबह 9:00 बजे तक मतदान प्रतिशत
गया (GAYA)15.97%
किशनगंज (KISHANGANJ)15.81%
जमुई (JAMUI)15.77%
पूर्णिया (PURNIA)15.54%
औरंगाबाद (AURANGABAD)15.43%
अररिया (ARARIA)15.34%
बांका (BANKA)15.14%
पश्चिमी चंपारण (PASCHIM CHAMPARAN)15.04%
कैमूर (भभुआ) (KAIMUR)15.08%
अरवल (ARWAL)14.95%
सुपौल (SUPAUL)14.85%
पूर्वी चंपारण (PURVI CHAMPARAN)14.11%
रोहतास (ROHTAS)14.16%
जहानाबाद (JAHANABAD)13.81%
शिवहर (SHEOHAR)13.94%
कटिहार (KATIHAR)13.77%
नवादा (NAWADA)13.46%
भागलपुर (BHAGALPUR)13.43%
सीतामढ़ी (SITAMARHI)13.49%
मधुबनी (MADHUBANI)13.25%
कुल मतदान प्रतिशत14.55%

कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान

चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण और निर्बाध कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात हैं। मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि दिन चढ़ने के साथ वोटिंग का प्रतिशत और बढ़ेगा।

