Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे चरण में  9 बजे तक 14.55% मतदान, वोटिंग में गया सबसे तेज, भागलपुर सुस्त

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे तक पूरे बिहार में 14.55% वोटिंग दर्ज की गई है। जिलों में वोटिंग के रुझानों में गयाजी (Gaya ji) जिला सबसे आगे चल रहा है, जहां अब तक 15.97% मतदान हुआ है। वहीं, भागलपुर (Bhagalpur) में वोटर्स की रफ्तार धीमी है और यहां मात्र 13.43% मतदान दर्ज किया गया है। वोटिंग के शुरुआती दो घंटे में कई जिलों में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। पटना, गया, गोपालगंज, जमुई और औरंगाबाद में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें देखने को मिलीं, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदान धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है।