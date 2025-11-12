Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी दिन यह तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज़ होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य के 38 जिलों में कुल 46 मतगणना केंद्रों की व्यवस्था की है। यह संख्या सामान्य से अधिक है, क्योंकि आमतौर पर एक जिला में एक मतगणना केंद्र बनाया जाता है। लेकिन कुछ जिलों में जगह की कमी और सीटों की अधिकता के कारण एक से अधिक काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं।
राजधानी पटना जिला, जहां 14 विधानसभा सीटें हैं, वहां सभी सीटों की गिनती A.N. कॉलेज में होगी। इसे राज्य का सबसे बड़ा मतगणना केंद्र माना गया है। वहीं, सहरसा जिला सबसे अलग स्थिति में है। यहां सिर्फ 4 सीटें हैं, लेकिन 3 अलग-अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, ताकि जगह की कमी और भीड़ से बचा जा सके।
इस बार बिहार के 7 जिलों में एक से अधिक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सहरसा, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पूर्णिया, सीवान, वैशाली, भागलपुर और गया में एक से अधिक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के अनुसार, इन जिलों में सीटों की अधिक संख्या और सीमित जगह के कारण एक से अधिक मतगणना केंद्र की व्यवस्था की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार मतगणना प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर विशेष फोकस है। हर मतगणना केंद्र पर CCTV निगरानी, तीन-स्तरीय सुरक्षा और मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। काउंटिंग की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। ईवीएम के आख़िरी राउंड की गिनती तभी होगी जब बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी।
|जिला
|विधानसभा सीटों के नाम
|मतगणना केंद्र
|पश्चिम चंपारण
|वाल्मीकि नगर, रामनगर (SC), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा
|मार्केटिंग यार्ड, बेतिया
|पूर्वी चंपारण
|रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, मधुबन, चिरैया, ढाका, हरसिद्धि (SC), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी
|DIET कॉलेज, छतौनी, मोतिहारी और MS कॉलेज, मोतिहारी
|शिवहर
|शिवहर
|महात्मा गांधी नगर भवन, शिवहर
|सीतामढ़ी
|रीगा, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, बजपत्ती, सीतामढ़ी, रनिसैदपुर, बेलसंड
|Sitamarhi Institute of Technology, डुमरा
|मधुबनी
|हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, विस्फी, मधुबनी, राजनगर (SC), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा
|R.K. कॉलेज, मधुबनी
|सुपौल
|निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (SC), छातापुर
|B.S.S. कॉलेज, सुपौल
|अररिया
|नरपतगंज, रानीगंज (SC), फोर्ब्सगंज, अररिया, जोकीहाट, सिखटी
|कृषि उत्पाद बाजार समिति के गोदाम, अररिया
|किशनगंज
|बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन
|बाजार समिति, किशनगंज
|कटिहार
|कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा
|कृषि उत्पाद बाजार समिति, कटिहार
|पूर्णिया
|अमौर, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, बैसी, कस्बा, पूर्णिया
|Purnea College, पूर्णिया
|मधेपुरा
|आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा
|BNMU नॉर्थ कैंपस, मधेपुरा
|सहरसा
|सोनबरसा, महिषी, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर
|जिला बॉयज़ हाई स्कूल, सहरसा
जिला बालिका स्कूल , सहरसा
रमेश झा महिला कॉलेज, सहरसा
|दरभंगा
|कुशेश्वर स्थान (SC), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलिनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केओटी, जाले
|कृषि उत्पाद बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा
|मुजफ्फरपुर
|गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज
|कृषि उत्पाद बाजार समिति परिसर, अहियापुर
|गोपालगंज
|बैकुंठपुर, बड़ौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ
|DIET कैंपस, थावे
|सीवान
|सीवान, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंधा, बड़हरिया, जीरादेई, गोरियाकोठी, महाराजगंज
|DAV हाई स्कूल, सीवान और
DAV कॉलेज, सीवान
|सारण
|एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा, सोनपुर
|बाजार समिति, छपरा
|वैशाली
|हाजीपुर, राघोपुर, पटेपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, महनार
|राज नारायण कॉलेज, हाजीपुर और आईटीआई ब्लॉक हाजीपुर
|समस्तीपुर
|कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर
|समस्तीपुर कॉलेज
|बेगूसराय
|चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी
|कृषि उत्पाद बाजार समिति, बेगूसराय
|खगड़िया
|अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता
|कृषि उत्पाद बाजार समिति, खगड़िया
|भागलपुर
|बिहपुर, गोपालपुर, सुलतानगंज, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर
|Government Women ITI, बरारी, भागलपुर
|बांका
|अमरपुर, धौरेया, बांका, कटोरिया, बेलहर
|PBS कॉलेज कैंपस, बांका
|मुंगेर
|तारापुर, मुंगेर, जमालपुर
|RD & DJ कॉलेज, मुंगेर
|लखीसराय
|सूर्यगढ़ा, लखीसराय
|Government Polytechnic, लखीसराय
|शेखपुरा
|शेखपुरा
|जवाहर नवोदय विद्यालय, शेखपुरा
|नालंदा
|अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत
|नालंदा कॉलेज, बिहारशरीफ
|पटना
|मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बिक्रम
|AN कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना
|भोजपुर
|संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर
|बाजार समिति गोदाम, आरा
|बक्सर
|ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर
|State Warehousing Corporation गोदाम, बक्सर
|कैमूर
|मोहनिया, भभुआ, चैनपुर
|कृषि उत्पाद बाजार समिति, मोहनिया
|अरवल
|अरवल
|फतेहपुर सांडा कॉलेज, फतेहपुर सांडा
|जहानाबाद
|जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर
|SS कॉलेज, जहानाबाद
|औरंगाबाद
|ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद
|सत्येन्द्र सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद
|रोहतास
|चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट
|कृषि उत्पाद बाजार समिति, टाकिया, सासाराम
|गया
|गुरुआ, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, वजीरगंज, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, अतरी
|बाजार समिति, चंदौती, गया और
गया कॉलेज, गया
|नवादा
|नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिखंदरा
|कान्हाई लाल साहू कॉलेज, नवादा
|जमुई
|जमुई, झाझा, चकाई
|KKM कॉलेज, जमुई
