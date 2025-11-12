Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के लिए 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 7 जिले ऐसे हैं जहां एक से अधिक केंद्रों पर काउंटिंग होगी। जानिए किस जिले में कहां काउंटिंग होगी और 7 जिलों में एक से अधिक केंद्र क्यों बनाए गए हैं। 

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 12, 2025

Vote counting by EVM

Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी दिन यह तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज़ होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य के 38 जिलों में कुल 46 मतगणना केंद्रों की व्यवस्था की है। यह संख्या सामान्य से अधिक है, क्योंकि आमतौर पर एक जिला में एक मतगणना केंद्र बनाया जाता है। लेकिन कुछ जिलों में जगह की कमी और सीटों की अधिकता के कारण एक से अधिक काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं।

पटना में एक, सहरसा में तीन मतगणना केंद्र

राजधानी पटना जिला, जहां 14 विधानसभा सीटें हैं, वहां सभी सीटों की गिनती A.N. कॉलेज में होगी। इसे राज्य का सबसे बड़ा मतगणना केंद्र माना गया है। वहीं, सहरसा जिला सबसे अलग स्थिति में है। यहां सिर्फ 4 सीटें हैं, लेकिन 3 अलग-अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, ताकि जगह की कमी और भीड़ से बचा जा सके।

इन 7 जिलों में एक से अधिक काउंटिंग सेंटर

इस बार बिहार के 7 जिलों में एक से अधिक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सहरसा, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पूर्णिया, सीवान, वैशाली, भागलपुर और गया में एक से अधिक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के अनुसार, इन जिलों में सीटों की अधिक संख्या और सीमित जगह के कारण एक से अधिक मतगणना केंद्र की व्यवस्था की गई है।

मतगणना के लिए पुख्ता इंतज़ाम

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार मतगणना प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर विशेष फोकस है। हर मतगणना केंद्र पर CCTV निगरानी, तीन-स्तरीय सुरक्षा और मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। काउंटिंग की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। ईवीएम के आख़िरी राउंड की गिनती तभी होगी जब बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी।

किस जिले में कितनी सीटें और कितने मतगणना केंद्र

जिलाविधानसभा सीटों के नाममतगणना केंद्र
पश्चिम चंपारणवाल्मीकि नगर, रामनगर (SC), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटामार्केटिंग यार्ड, बेतिया
पूर्वी चंपारणरक्सौल, सुगौली, नरकटिया, मधुबन, चिरैया, ढाका, हरसिद्धि (SC), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारीDIET कॉलेज, छतौनी, मोतिहारी और MS कॉलेज, मोतिहारी
शिवहरशिवहरमहात्मा गांधी नगर भवन, शिवहर
सीतामढ़ीरीगा, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, बजपत्ती, सीतामढ़ी, रनिसैदपुर, बेलसंडSitamarhi Institute of Technology, डुमरा
मधुबनीहरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, विस्फी, मधुबनी, राजनगर (SC), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहाR.K. कॉलेज, मधुबनी
सुपौलनिर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (SC), छातापुरB.S.S. कॉलेज, सुपौल
अररियानरपतगंज, रानीगंज (SC), फोर्ब्सगंज, अररिया, जोकीहाट, सिखटीकृषि उत्पाद बाजार समिति के गोदाम, अररिया
किशनगंजबहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामनबाजार समिति, किशनगंज
कटिहारकटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ाकृषि उत्पाद बाजार समिति, कटिहार
पूर्णियाअमौर, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, बैसी, कस्बा, पूर्णियाPurnea College, पूर्णिया
मधेपुराआलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुराBNMU नॉर्थ कैंपस, मधेपुरा
सहरसासोनबरसा, महिषी, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुरजिला बॉयज़ हाई स्कूल, सहरसा
जिला बालिका स्कूल , सहरसा
रमेश झा महिला कॉलेज, सहरसा
दरभंगाकुशेश्वर स्थान (SC), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलिनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केओटी, जालेकृषि उत्पाद बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा
मुजफ्फरपुरगायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंजकृषि उत्पाद बाजार समिति परिसर, अहियापुर
गोपालगंजबैकुंठपुर, बड़ौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआDIET कैंपस, थावे
सीवानसीवान, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंधा, बड़हरिया, जीरादेई, गोरियाकोठी, महाराजगंजDAV हाई स्कूल, सीवान और
DAV कॉलेज, सीवान
सारणएकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा, सोनपुरबाजार समिति, छपरा
वैशालीहाजीपुर, राघोपुर, पटेपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, महनारराज नारायण कॉलेज, हाजीपुर और आईटीआई ब्लॉक हाजीपुर
समस्तीपुरकल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुरसमस्तीपुर कॉलेज
बेगूसरायचेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरीकृषि उत्पाद बाजार समिति, बेगूसराय
खगड़ियाअलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ताकृषि उत्पाद बाजार समिति, खगड़िया
भागलपुरबिहपुर, गोपालपुर, सुलतानगंज, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगरGovernment Women ITI, बरारी, भागलपुर
बांकाअमरपुर, धौरेया, बांका, कटोरिया, बेलहरPBS कॉलेज कैंपस, बांका
मुंगेरतारापुर, मुंगेर, जमालपुरRD & DJ कॉलेज, मुंगेर
लखीसरायसूर्यगढ़ा, लखीसरायGovernment Polytechnic, लखीसराय
शेखपुराशेखपुराजवाहर नवोदय विद्यालय, शेखपुरा
नालंदाअस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौतनालंदा कॉलेज, बिहारशरीफ
पटनामोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बिक्रमAN कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना
भोजपुरसंदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुरबाजार समिति गोदाम, आरा
बक्सरब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुरState Warehousing Corporation गोदाम, बक्सर
कैमूरमोहनिया, भभुआ, चैनपुरकृषि उत्पाद बाजार समिति, मोहनिया
अरवलअरवलफतेहपुर सांडा कॉलेज, फतेहपुर सांडा
जहानाबादजहानाबाद, घोसी, मखदूमपुरSS कॉलेज, जहानाबाद
औरंगाबादओबरा, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबादसत्येन्द्र सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद
रोहतासचेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाटकृषि उत्पाद बाजार समिति, टाकिया, सासाराम
गयागुरुआ, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, वजीरगंज, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, अतरीबाजार समिति, चंदौती, गया और
गया कॉलेज, गया
नवादानवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिखंदराकान्हाई लाल साहू कॉलेज, नवादा
जमुईजमुई, झाझा, चकाईKKM कॉलेज, जमुई

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

