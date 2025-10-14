Bihar Election: 243 सीटों पर NDA का गणित तय, कौन किस सीट पर लड़ेगा चुनाव जल्द होगा ऐलान

सूत्रों के अनुसार, सोमवार को बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के सरकारी आवास पर भाजपा नेताओं की करीब 5 घंटे तक बैठक चली। इसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दलों के बीच सीटों का गणित लगभग अंतिम रूप ले चुका था और केवल औपचारिक ऐलान शेष था।