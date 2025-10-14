Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: 243 सीटों पर NDA का गणित तय, कौन किस सीट पर लड़ेगा चुनाव जल्द होगा ऐलान

Bihar Election: एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और अब यह चर्चा अपने अंतिम चरण में है। इस संबंध में एनडीए के विभिन्न नेताओं ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 14, 2025

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का गणित तय कर लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की है। सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर स्पष्ट किया कि सभी दलों के बीच सीटों का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत के साथ अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

सम्राट चौधरी का पोस्ट

सम्राट चौधरी ने लिखा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक माहौल में अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार हैं।"

सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल पूरी एकजुटता के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता एक बार फिर विकास और स्थिरता के लिए एनडीए पर भरोसा जताएगी। सूत्रों के अनुसार, भाजपा, जदयू, हम और लोजपा (रामविलास) सहित सभी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर सौहार्दपूर्ण सहमति बना ली है।

चिराग और कुशवाहा ने भी किया पोस्ट

एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर यह पुष्टि की कि सीटों पर सहमति बन चुकी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने लिखा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी अंतिम दौर में है। बिहार पूरी तरह तैयार है।"

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों पर सहमति बन गई है। कौन दल कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर अंतिम दौर में बातचीत जारी है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा।"

बैठकों में हुआ मंथन

सूत्रों के अनुसार, सोमवार को बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के सरकारी आवास पर भाजपा नेताओं की करीब 5 घंटे तक बैठक चली। इसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दलों के बीच सीटों का गणित लगभग अंतिम रूप ले चुका था और केवल औपचारिक ऐलान शेष था।

दो चरणों में मतदान, नतीजे 14 नवंबर को

बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग प्रस्तावित है। दोनों चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: 243 सीटों पर NDA का गणित तय, कौन किस सीट पर लड़ेगा चुनाव जल्द होगा ऐलान

