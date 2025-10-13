जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी: 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकट

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Photo IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सोमवार को अपने दूसरे चरण की उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने दावा किया है कि इस सूची में सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे पहले जनसुराज ने अपनी पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इसके साथ ही जनसुराज के अब तक घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 116 तक पहुंच चुकी है।
इस बार भी प्रशांत किशोर ने जातीय और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए अपनी पार्टी जनसुराज की उम्मीदवार सूची तैयार की है। नई लिस्ट में 20 सुरक्षित सीटें (19 एससी, 1 एसटी) और 46 सामान्य सीटें शामिल हैं। जनसुराज की ओर से बताया गया है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (EBC) से 14 उम्मीदवार (10 हिंदू और 4 मुस्लिम), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 10 उम्मीदवार, सामान्य वर्ग से 11 उम्मीदवार और अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम) से 14 उम्मीदवार शामिल हैं।
प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी में किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो समाज में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि बिहार को नई सोच और नए नेतृत्व की जरूरत है, न कि पुराने नारेबाजों की।
प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की राजनीति में लंबे समय से अति पिछड़ा वर्ग की आवाज़ दबाई गई है, इसलिए जनसुराज ने तय किया कि टिकट बंटवारे में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारी लड़ाई सिर्फ़ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि बिहार की सोच बदलने की है। सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था के सुधार के लिए यह अभियान है।”
दूसरी सूची की सबसे बड़ी चर्चा भागलपुर सीट से जनसुराज उम्मीदवार अभयकांत झा को लेकर रही। प्रशांत किशोर ने अभयकांत झा का नाम घोषित करते हुए कहा कि “75 वर्ष की उम्र में पहली बार वे राजनीति में कदम रख रहे हैं। अभयकांत झा ने भागलपुर दंगे में प्रभावित मुस्लिम परिवारों की नि:शुल्क कानूनी मदद की थी। ऐसे लोगों की राजनीति में भागीदारी ही बिहार के लिए नई उम्मीद है।”
जनसुराज की दूसरी लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं।
