जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी: 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकट

इस बार भी प्रशांत किशोर ने जातीय और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए अपनी पार्टी जनसुराज की उम्मीदवार सूची तैयार की है। नई लिस्ट में 20 सुरक्षित सीटें (19 एससी, 1 एसटी) और 46 सामान्य सीटें शामिल हैं। जनसुराज की ओर से बताया गया है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (EBC) से 14 उम्मीदवार (10 हिंदू और 4 मुस्लिम), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 10 उम्मीदवार, सामान्य वर्ग से 11 उम्मीदवार और अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम) से 14 उम्मीदवार शामिल हैं।