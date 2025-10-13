Patrika LogoSwitch to English

पटना

जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी: 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जहां पहली लिस्ट में 51 नाम थे वहीं दूसरी लिस्ट में 65 नाम हैं। जानिए किस सीट से किसे टिकट मिला है। 

3 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 13, 2025

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Photo IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सोमवार को अपने दूसरे चरण की उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने दावा किया है कि इस सूची में सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे पहले जनसुराज ने अपनी पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इसके साथ ही जनसुराज के अब तक घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 116 तक पहुंच चुकी है।

किस वर्ग से कितने उम्मीदवार

इस बार भी प्रशांत किशोर ने जातीय और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए अपनी पार्टी जनसुराज की उम्मीदवार सूची तैयार की है। नई लिस्ट में 20 सुरक्षित सीटें (19 एससी, 1 एसटी) और 46 सामान्य सीटें शामिल हैं। जनसुराज की ओर से बताया गया है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (EBC) से 14 उम्मीदवार (10 हिंदू और 4 मुस्लिम), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 10 उम्मीदवार, सामान्य वर्ग से 11 उम्मीदवार और अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम) से 14 उम्मीदवार शामिल हैं।

प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी में किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो समाज में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि बिहार को नई सोच और नए नेतृत्व की जरूरत है, न कि पुराने नारेबाजों की।

एक तिहाई सीट अतिपिछड़ा वर्ग को

प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की राजनीति में लंबे समय से अति पिछड़ा वर्ग की आवाज़ दबाई गई है, इसलिए जनसुराज ने तय किया कि टिकट बंटवारे में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारी लड़ाई सिर्फ़ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि बिहार की सोच बदलने की है। सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था के सुधार के लिए यह अभियान है।”

भागलपुर से 75 वर्षीय अभयकांत झा को मिला टिकट

दूसरी सूची की सबसे बड़ी चर्चा भागलपुर सीट से जनसुराज उम्मीदवार अभयकांत झा को लेकर रही। प्रशांत किशोर ने अभयकांत झा का नाम घोषित करते हुए कहा कि “75 वर्ष की उम्र में पहली बार वे राजनीति में कदम रख रहे हैं। अभयकांत झा ने भागलपुर दंगे में प्रभावित मुस्लिम परिवारों की नि:शुल्क कानूनी मदद की थी। ऐसे लोगों की राजनीति में भागीदारी ही बिहार के लिए नई उम्मीद है।”

इन सीटों से ये उम्मीदवार मैदान में

जनसुराज की दूसरी लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं।

  • संतोष चौधरी – नौतन (प. चंपारण)
  • कपिल देव प्रसाद उर्फ़ भुवन पटेल – रक्सौल (पू. चंपारण)
  • लाल बाबू यादव – नरकटिया (पू. चंपारण)
  • नाज़ अहमद खान उर्फ़ पप्पू खान – केसरिया (पू. चंपारण)
  • डॉ. मंतोष सहनी – कल्याणपुर (पू. चंपारण)
  • संजय सिंह – चिरैया (पू. चंपारण)
  • नीरज सिंह – शिवहर
  • कृष्ण मोहन – रीगा (सीतामढ़ी)
  • डॉ. नवल किशोर चौधरी – बथनाहा (SC)
  • आज़म हुसैन अनवर – बाजपट्टी (सीतामढ़ी)
  • जियाउद्दीन खान – सीतामढ़ी
  • रत्नेश्वर ठाकुर – हरलाखी (मधुबनी)
  • डॉ. सुरेंद्र कुमार दास – राजनगर (SC)
  • केशव भंडारी – झंझारपुर
  • इन्द्रदेव शाह – पिपरा (सुपौल)
  • प्रदीप राम – त्रिवेणीगंज (SC)
  • जनार्दन यादव – नरपतगंज (अररिया)
  • मो. इकरामुल हक – ठाकुरगंज (किशनगंज)
  • इत्तेफाक आलम उर्फ़ मुन्ना – कसबा (पूर्णिया)
  • मनोज कुमार ऋषि – बनमनखी (SC)
  • आमोद कुमार – रुपौली (पूर्णिया)
  • डॉ. गाज़ी शरीक – कटिहार
  • मो. शहरयार – कदवा (कटिहार)
  • आशाब आलम – बलरामपुर (कटिहार)
  • बब्लू सोरेन – मनिहारी (ST)
  • निर्मल कुमार राज – कोरहा (SC)
  • प्रमोद कुमार राम – सिंहेश्वर (SC)
  • शशि कुमार यादव – मधेपुरा
  • सत्येंद्र हज़रा – सोनबरसा (SC)
  • शत्रुघ्न पासवान – कुशेश्वरस्थान (SC)
  • डॉ. इफ्तकार आलम – गौरा बौराम (दरभंगा)
  • आमिर हैदर – बहादुरपुर (दरभंगा)
  • डॉ. शाहनवाज – बड़हरिया (सिवान)
  • एजाज अहमद सिद्दीकी – गोरीयाकोठी (सिवान)
  • सत्येंद्र कुमार सहनी – तरैया (सारण)
  • मुकेश कुमार राम – राजा पाकर (SC)
  • डॉ. राजेश चौरसिया – महनार (वैशाली)
  • दशाई चौधरी – पतेपुर (SC)
  • प्रदीप सहनी – वारिसनगर (समस्तीपुर)
  • दुर्गा प्रसाद सिंह – उजियारपुर (समस्तीपुर)
  • रोहित पासवान – रोसेरा (SC)
  • इंदु गुप्ता – हसनपुर (समस्तीपुर)
  • डॉ. मृत्युंजय – चेड़िया बरियारपुर (बेगूसराय)
  • डॉ. संजय पासवान – बखरी (SC)
  • अभिषांक कुमार – अलौली (SC)
  • मंजर आलम – कहलगांव (भागलपुर)
  • अभयकांत झा – भागलपुर
  • डॉ. संतोष सिंह – तारापुर (मुंगेर)
  • ललन जी यादव – जमालपुर (मुंगेर)
  • अमित सागर – सूर्यगढ़ा (लखीसराय)
  • तनुजा कुमारी – इस्लामपुर (नालंदा)
  • कमलेश पासवान – हरनौत (नालंदा)
  • बाल्मीकि सिंह – बख्तियारपुर (पटना)
  • प्रो. शशिकांत प्रसाद – फुलवारी (SC)
  • राजेश्वर मांझी – मसौढ़ी (SC)
  • राजीव रंजन सिंह – संदेश (भोजपुर)
  • तथागत हर्षवर्धन – बक्सर
  • शिवांग विजय सिंह – डुमरांव (बक्सर)
  • धनंजय पासवान – राजपुर (SC)
  • हेमंत चौबे – चैनपुर (कैमूर)
  • डीएसपी नसरुल्लाह खान – नोखा (रोहतास)
  • श्याम बली राम उर्फ़ महाबली पासवान – कुटुंबा (SC)
  • इंजीनियर हेमंत पासवान – बाराचट्टी (SC)
  • डॉ. शशि यादव – टिकारी (गया)
  संतोष कुमार – वजीरगंज (गया)

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

13 Oct 2025 03:17 pm

Published on:

13 Oct 2025 03:04 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी: 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकट

