Bihar Election: दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान, शाम 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ उत्साह दिखाया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को हुए मतदान में शाम 5 बजे तक औसतन 67.14 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जो बिहार में सर्वाधिक वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले चुनाव के पहले चरण में 65 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।
सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में मतदाताओं ने शुरुआत से ही जबरदस्त उत्साह दिखाया। मतदान के शुरुआती और मध्य घंटों में यह वृद्धि 2020 के चुनाव के मुकाबले 12 से 13 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई थी, जिसने शाम 5 बजे तक एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।
शाम 5 बजे तक के मतदान आंकड़ों में सीमांचल क्षेत्र के जिलों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस क्षेत्र के चार जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जो मतदान उत्साह को दर्शाता है। अररिया जिले में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, जो 76.26% था। इसके बाद पूर्णिया जिले में 75.23%, किशनगंज में 73.79%, और मधुबनी में 70.69% मतदान हुआ। यह आंकड़े इस क्षेत्र में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और चुनाव में गहरी रुचि को दिखाते हैं।
|ज़िले का नाम
|मतदान प्रतिशत (शाम 5:00 बजे तक)
|अररिया
|76.26%
|पूर्णिया
|75.23%
|किशनगंज
|73.79%
|मधुबनी
|70.69%
|पूर्वी चंपारण
|69.31%
|पश्चिमी चंपारण
|69.02%
|भागलपुर
|68.91%
|जमुई
|67.81%
|सुपौल
|67.79%
|गया
|67.50%
|शिवहर
|67.31%
|बांका
|67.22%
|कटिहार
|66.03%
|सीतामढ़ी
|65.29%
|औरंगाबाद
|64.48%
|जहानाबाद
|64.36%
|अरवल
|63.06%
|रोहतास
|61.79%
|कैमूर (भभुआ)
|60.69%
|नवादा
|57.11%
|कुल मतदान प्रतिशत
|67.14%
