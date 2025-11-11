Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान, शाम 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकार्ड वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी बंपर मतदान हुआ है। जानिए किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है। 

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

Bihar election 2025

वोटिंग के पहले मतदाता (फ़ोटो- निर्वाचन आयोग )

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ उत्साह दिखाया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को हुए मतदान में शाम 5 बजे तक औसतन 67.14 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जो बिहार में सर्वाधिक वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले चुनाव के पहले चरण में 65 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

मतदान में जबरदस्त उछाल

सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में मतदाताओं ने शुरुआत से ही जबरदस्त उत्साह दिखाया। मतदान के शुरुआती और मध्य घंटों में यह वृद्धि 2020 के चुनाव के मुकाबले 12 से 13 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई थी, जिसने शाम 5 बजे तक एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

  • सुबह 9 बजे तक : 14.55%
  • सुबह 11 बजे तक : 31.38% (2020 के मुकाबले 12.01% अधिक)
  • दोपहर 1 बजे तक : 47.62% (2020 के मुकाबले 13.77% अधिक)
  • शाम 3 बजे तक : 60.40%
  • शाम 5 बजे तक : 67.14% (2020 के मुकाबले 13.68% अधिक)

चार जिलों में 70 फीसदी से अधिक मतदान

शाम 5 बजे तक के मतदान आंकड़ों में सीमांचल क्षेत्र के जिलों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस क्षेत्र के चार जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जो मतदान उत्साह को दर्शाता है। अररिया जिले में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, जो 76.26% था। इसके बाद पूर्णिया जिले में 75.23%, किशनगंज में 73.79%, और मधुबनी में 70.69% मतदान हुआ। यह आंकड़े इस क्षेत्र में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और चुनाव में गहरी रुचि को दिखाते हैं।

कहां कितना हुआ मतदान

ज़िले का नाममतदान प्रतिशत (शाम 5:00 बजे तक)
अररिया76.26%
पूर्णिया75.23%
किशनगंज73.79%
मधुबनी70.69%
पूर्वी चंपारण69.31%
पश्चिमी चंपारण69.02%
भागलपुर68.91%
जमुई67.81%
सुपौल67.79%
गया67.50%
शिवहर67.31%
बांका67.22%
कटिहार66.03%
सीतामढ़ी65.29%
औरंगाबाद64.48%
जहानाबाद64.36%
अरवल63.06%
रोहतास61.79%
कैमूर (भभुआ)60.69%
नवादा57.11%
कुल मतदान प्रतिशत67.14%

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
पटना
Tejashwi Yadav

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

11 Nov 2025 05:52 pm

Bihar Election: दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान, शाम 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

