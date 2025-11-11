Bihar Election: दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान, शाम 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

शाम 5 बजे तक के मतदान आंकड़ों में सीमांचल क्षेत्र के जिलों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस क्षेत्र के चार जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जो मतदान उत्साह को दर्शाता है। अररिया जिले में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, जो 76.26% था। इसके बाद पूर्णिया जिले में 75.23%, किशनगंज में 73.79%, और मधुबनी में 70.69% मतदान हुआ। यह आंकड़े इस क्षेत्र में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और चुनाव में गहरी रुचि को दिखाते हैं।