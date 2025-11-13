Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

भाजपा नेताओं के अनुसार एग्जिट पोल के बाद से ही 500 किलो लड्डू तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। कारीगरों ने मिठाई बनाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा, पटना सिटी से पटाखों की बड़ी खेप मंगाई गई है ताकि जैसे ही जीत की आधिकारिक घोषणा हो, पूरे शहर में जश्न मनाया जा सके। पार्टी के मीडिया सेल ने भी अपनी तैयारियाँ तेज कर दी हैं। जीत के नारे और प्रचार संदेशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए समर्पित टीम काम में जुटी है। भाजपा के जिलों के कार्यालयों को भी अपने स्तर पर मिठाई और सजावट की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।