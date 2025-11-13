Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के पहले ही भाजपा में जश्न का माहौल है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से भाजपा नेता और कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं और मनेर के लड्डू का ऑर्डर दिया गया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 13, 2025

bihar election

जश्न की तैयारी करते भाजपा कार्यकर्ता

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले सभी दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मतगणना से ठीक एक दिन पहले ही उत्सव के रंग में रंगने लगा है। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत का आत्मविश्वास झलकने लगा है। भाजपा कार्यालय में सुबह से ही सजावट, मिठाइयों के ऑर्डर और जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

भाजपा दफ्तर में जश्न का माहौल

पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में माहौल उत्साह से भरा हुआ है। कार्यकर्ता लगातार पोस्टर, बैनर और झंडे लगा रहे हैं। कार्यालय की दीवारों पर नए पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, जिन पर लिखा है, “बिहार है तैयार, 14 नवंबर को फिर आ रही एनडीए सरकार।” पार्टी सूत्रों के अनुसार, पटना के भाजपा कार्यालय को फूलों से दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी की गई है। इसके लिए कोलकाता से विशेष फूल मंगवाए जा रहे हैं, जबकि मनेर से 500 किलो लड्डू का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है।

जिला कार्यालयों में जश्न मनाने की तैयारी के निर्देश

भाजपा नेताओं के अनुसार एग्जिट पोल के बाद से ही 500 किलो लड्डू तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। कारीगरों ने मिठाई बनाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा, पटना सिटी से पटाखों की बड़ी खेप मंगाई गई है ताकि जैसे ही जीत की आधिकारिक घोषणा हो, पूरे शहर में जश्न मनाया जा सके। पार्टी के मीडिया सेल ने भी अपनी तैयारियाँ तेज कर दी हैं। जीत के नारे और प्रचार संदेशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए समर्पित टीम काम में जुटी है। भाजपा के जिलों के कार्यालयों को भी अपने स्तर पर मिठाई और सजावट की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।

भाजपा नेताओं का दावा- 14 नवंबर को फिर एनडीए सरकार बनेगी

भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ संकेत हैं, लेकिन असली परिणाम और भी बेहतर होंगे। उन्होंने कहा, “जनता ने बिहार में विकास, स्थिरता और नेतृत्व पर भरोसा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 नवंबर को फिर एनडीए की सरकार बनेगी। यह चुनाव हम सौ प्रतिशत जीत रहे हैं। हमने अगले पांच साल में बिहार के विकास के लिए योजनाओं पर विचार करना भी शुरू कर दिया है।"

12 बजे के बाद होगा जश्न

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मतगणना के दिन दोपहर 12 बजे से जैसे-जैसे शुरुआती रुझान एनडीए के पक्ष में आएंगे, भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाना शुरू कर देंगे। शाम तक वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से जीत का जश्न मनाया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि जनता सुशासन वाली सरकार को फिर से लाने के मूड में है।

