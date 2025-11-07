Bihar Election: खेसारी और पवन सिंह की तकरार चरम पर, पर्सनल कमेंट से बढ़ी सियासी गर्मी, सोशल मीडिया पर तमतमाए समर्थक

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव (फोटो- खेसारी लाल यादव फेसबुक )
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राजनेताओं के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की भी गहरी एंट्री दिखाई दे रही है। चुनावी रणनीति और कैंडीडेट्स से लेकर रैलियों तक भोजपुरी स्टार्स की मौजूदगी ने माहौल को और हाई-वोल्टेज बना दिया है। इसी बीच भोजपुरी अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भाजपा नेता पवन सिंह के बीच चल रही बयानबाज़ी अब सीधे निजी हमलों तक पहुंच गई है। जिसके बाद चुनावी मंच से सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई है।
पहले चरण के मतदान के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए खुद को एनडीए की जीत के प्रति आश्वस्त बताया। उन्होंने कहा कि वे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जो समर्थन दिख रहा है, वह निश्चित रूप से जीत का संकेत है। इसी बातचीत के दौरान पवन सिंह को खेसारी के हालिया बयान पर सवाल पूछ लिया गया, जिसके बाद उनका जवाब काफी तीखा और विवादित रहा।
खेसारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अश्लील गाने उन्होंने शुरू नहीं किए, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यह परंपरा पहले से मौजूद रही है। इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा, “मैं तो चाहता हूं कुछ न बोलूं, लेकिन हमारे भोजपुरी में एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े धन में खल बौराए। उनका हाल भी वैसा ही है। वे कब क्या बोल दें और क्या कर दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो एक और चीज देखें, कब ऊ, बीवी के बहिन बना लिहें… बहन को बीवी बना लिहें, इसका कोई गारंटी नहीं है।" यह बयान सामने आते ही पूरा सोशल मीडिया उबल पड़ा। वीडियो वायरल है और दोनों तरफ के समर्थक एक-दूसरे पर जोरदार तंज कस रहे हैं।
कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था, “मेरी पत्नी है, मैं घर में उसे प्यार करता हूं, लेकिन जब घर से बाहर निकलता हूं तो मैं उसके साथ एक भाई की तरह चलता हूं, उसकी ढाल बनकर। इस बहन की सुरक्षा करनी है, इसका हथियार बनना है।” यह लाइन इंटरनेट पर उठाई गई और मीम्स तथा कटाक्ष का विषय बन गई। इसी संदर्भ को जोड़ते हुए पवन सिंह ने यह निजी तंज कस दिया।
दोनों के बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के समर्थक आमने -सामने हैं। यूजर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिषेक कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, "बहुत गज़ब… एकदम 1000 MG वाला इंजेक्शन दिया है खेसारी लाल यादव को पवन भिया ने।" एक अन्य ने लिखा ये तो कांड ही कर दिया। उदय यादव ने लिखा, “सौ सुनार की एक लोहार की।" इसी तरह यूजर ने कई अन्य पोस्ट भी किए, कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जो हम यहां लिख भी नहीं सकते।
