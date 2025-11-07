Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: खेसारी और पवन सिंह की तकरार चरम पर, पर्सनल कमेंट से बढ़ी सियासी गर्मी, सोशल मीडिया पर तमतमाए समर्थक

Bihar Election: बिहार चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। खेसारी द्वारा इंटरव्यू में दिए गए एक बयान पर पवन सिंह ने पर्सनल कमेंट कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पे दोनों के समर्थन आमने-सामने हो गए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 07, 2025

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव (फोटो- खेसारी लाल यादव फेसबुक )

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राजनेताओं के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की भी गहरी एंट्री दिखाई दे रही है। चुनावी रणनीति और कैंडीडेट्स से लेकर रैलियों तक भोजपुरी स्टार्स की मौजूदगी ने माहौल को और हाई-वोल्टेज बना दिया है। इसी बीच भोजपुरी अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भाजपा नेता पवन सिंह के बीच चल रही बयानबाज़ी अब सीधे निजी हमलों तक पहुंच गई है। जिसके बाद चुनावी मंच से सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई है।

पहले चरण के मतदान के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए खुद को एनडीए की जीत के प्रति आश्वस्त बताया। उन्होंने कहा कि वे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जो समर्थन दिख रहा है, वह निश्चित रूप से जीत का संकेत है। इसी बातचीत के दौरान पवन सिंह को खेसारी के हालिया बयान पर सवाल पूछ लिया गया, जिसके बाद उनका जवाब काफी तीखा और विवादित रहा।

क्या बोले पवन सिंह?

खेसारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अश्लील गाने उन्होंने शुरू नहीं किए, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यह परंपरा पहले से मौजूद रही है। इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा, “मैं तो चाहता हूं कुछ न बोलूं, लेकिन हमारे भोजपुरी में एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े धन में खल बौराए। उनका हाल भी वैसा ही है। वे कब क्या बोल दें और क्या कर दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो एक और चीज देखें, कब ऊ, बीवी के बहिन बना लिहें… बहन को बीवी बना लिहें, इसका कोई गारंटी नहीं है।" यह बयान सामने आते ही पूरा सोशल मीडिया उबल पड़ा। वीडियो वायरल है और दोनों तरफ के समर्थक एक-दूसरे पर जोरदार तंज कस रहे हैं।

खेसारी का बयान जो विवाद की वजह बना

कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था, “मेरी पत्नी है, मैं घर में उसे प्यार करता हूं, लेकिन जब घर से बाहर निकलता हूं तो मैं उसके साथ एक भाई की तरह चलता हूं, उसकी ढाल बनकर। इस बहन की सुरक्षा करनी है, इसका हथियार बनना है।” यह लाइन इंटरनेट पर उठाई गई और मीम्स तथा कटाक्ष का विषय बन गई। इसी संदर्भ को जोड़ते हुए पवन सिंह ने यह निजी तंज कस दिया।

सोशल मीडिया पर तमतमाए समर्थक

दोनों के बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के समर्थक आमने -सामने हैं। यूजर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिषेक कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, "बहुत गज़ब… एकदम 1000 MG वाला इंजेक्शन दिया है खेसारी लाल यादव को पवन भिया ने।" एक अन्य ने लिखा ये तो कांड ही कर दिया। उदय यादव ने लिखा, “सौ सुनार की एक लोहार की।" इसी तरह यूजर ने कई अन्य पोस्ट भी किए, कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जो हम यहां लिख भी नहीं सकते।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

07 Nov 2025 11:44 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: खेसारी और पवन सिंह की तकरार चरम पर, पर्सनल कमेंट से बढ़ी सियासी गर्मी, सोशल मीडिया पर तमतमाए समर्थक

