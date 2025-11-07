Bihar Election: खेसारी और पवन सिंह की तकरार चरम पर, पर्सनल कमेंट से बढ़ी सियासी गर्मी, सोशल मीडिया पर तमतमाए समर्थक

खेसारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अश्लील गाने उन्होंने शुरू नहीं किए, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यह परंपरा पहले से मौजूद रही है। इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा, “मैं तो चाहता हूं कुछ न बोलूं, लेकिन हमारे भोजपुरी में एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े धन में खल बौराए। उनका हाल भी वैसा ही है। वे कब क्या बोल दें और क्या कर दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो एक और चीज देखें, कब ऊ, बीवी के बहिन बना लिहें… बहन को बीवी बना लिहें, इसका कोई गारंटी नहीं है।" यह बयान सामने आते ही पूरा सोशल मीडिया उबल पड़ा। वीडियो वायरल है और दोनों तरफ के समर्थक एक-दूसरे पर जोरदार तंज कस रहे हैं।