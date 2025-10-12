Bihar Election: NDA में 101-101 पर फाइनल हुई JDU-BJP की डील,जानिए चिराग-मांझी और कुशवाहा को मिली कितनी सीट

इधर बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, “संगठित व समर्पित NDA... आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया है।” तावड़े ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और जनता के सामने “विकास और स्थिरता की सरकार” का चेहरा पेश करेंगे।