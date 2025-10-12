Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: NDA में 101-101 पर फाइनल हुई JDU-BJP की डील,जानिए चिराग-मांझी और कुशवाहा को मिली कितनी सीट

Bihar Election: NDA में आखिरकार सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। जदयू और भाजपा 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा के खाते में आई है। जानिए किसे कितनी सीटें मिली हैं। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 12, 2025

नीतीश कुमार ने PM Modi को वफादारी का आश्वासन दिया (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए (NDA) में आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। हफ्तों चली अंदरूनी खींचतान के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को 101-101 सीटें, जबकि बाकी सीटें एनडीए के घटक दलों लोजपा (रामविलास), रालोमो और हम के बीच बांटी गई हैं।

NDA सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

  • जेडीयू (JDU) 101
  • बीजेपी (BJP) 101
  • लोजपा (रामविलास) [LJP(R)] 29
  • रालोमो (RLM) 6
  • हम (HAM) 6

संजय झा ने किया ऐलान

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत से फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं।” संजय झा ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, “बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार।”

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने भी की पुष्टि

इधर बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, “संगठित व समर्पित NDA... आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया है।” तावड़े ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और जनता के सामने “विकास और स्थिरता की सरकार” का चेहरा पेश करेंगे।

कैंडीडेट लिस्ट पर टिकी नजर

बिहार एनडीए में सीट-बंटवारे का काम खत्म होते ही, अब सारा ध्यान कैंडिडेट लिस्ट पर टिक गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम लगभग लॉक हो चुके हैं। आज, रविवार शाम को दिल्ली में होने वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की महत्वपूर्ण बैठक में इन नामों पर आखिरी मुहर लग जाएगी। माना जा रहा है कि इसके तुरंत बाद ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बस सही समय का इंतज़ार है। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया था कि वे भी जल्द ही अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देंगे।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट
राष्ट्रीय
image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

12 Oct 2025 06:41 pm

Published on:

12 Oct 2025 06:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: NDA में 101-101 पर फाइनल हुई JDU-BJP की डील,जानिए चिराग-मांझी और कुशवाहा को मिली कितनी सीट

