Bihar Election: ‘बिहार में अब हैंड्स-अप नहीं, स्टार्टअप चलेगा…’ सीतामढ़ी में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में पहले चरण के मतदान पर खुशी जताते हुए कहा, "पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ यह चर्चा है कि बिहार के नौजवानों और माताओं-बहनों ने विकास को चुना है, NDA को चुना है। बिहार की बहनों-बेटियों ने भी NDA की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है।" उन्होंने जनता के उत्साह को देखते हुए कहा, "यह माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है कि अब नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार NDA सरकार।"