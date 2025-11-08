Bihar Election: ‘बिहार में अब हैंड्स-अप नहीं, स्टार्टअप चलेगा…’ सीतामढ़ी में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

सीतामढ़ी में पीएम नरेंद्र मोदी (फ़ोटो-बिहार बीजेपी X)
Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान शनिवार को सीतामढ़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार अब पुराने दिनों की तरफ लौटने वाला नहीं है और राज्य के युवाओं ने विकास को चुना है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को कट्टा अनही अब स्टार्ट-अप चाहिए।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में पहले चरण के मतदान पर खुशी जताते हुए कहा, "पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ यह चर्चा है कि बिहार के नौजवानों और माताओं-बहनों ने विकास को चुना है, NDA को चुना है। बिहार की बहनों-बेटियों ने भी NDA की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है।" उन्होंने जनता के उत्साह को देखते हुए कहा, "यह माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है कि अब नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार NDA सरकार।"
प्रधानमंत्री ने RJD पर सीधा वार करते हुए कहा कि उनके नेताओं के चुनाव प्रचार से साफ दिखता है कि वे बिहार के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि RJD के मंचों पर मासूम बच्चों से रंगदार बनने की बात कहलवाई जा रही है। पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, "मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और अदालत में जज बनेगा।"
उन्होंने कहा, "अब बिहार में हैंडस-अप कहने वालों के लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए। हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। जंगलराज का मतलब है कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु:संस्कार और करप्शन।"
पीएम मोदी ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी जैसे महान नेताओं ने जो विकास का विश्वास दिया था, वह जंगलराज के आते ही बर्बादी में बदल गया। उन्होंने RJD और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे उद्योगों की ABCD भी नहीं जानते, "ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं।"
उन्होंने दावा किया कि 15 वर्ष के जंगलराज में न कोई बड़ा कारखाना लगा और न ही कोई बड़ा अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बना। इसके विपरीत, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार की उपलब्धियाँ गिनाईं। उन्होंने कहा निवेशक अब बिहार आना चाहते हैं, यहां बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है, रीगा चीनी मिल फिर से शुरू हुई और गन्ना किसानों के लिए इथेनॉल बनाने को बढ़ावा दिया गया।
प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि NDA जो कहती है, वह करके दिखाती है। उन्होंने कहा, "भाजपा और NDA जो कहती हैं, वो करके दिखाती हैं। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।" उन्होंने आश्वासन दिया कि NDA सरकार दोबारा बनने पर विकास की गति को और मजबूती दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी को माता सीता की पुण्यभूमि बताते हुए आस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने 8 नवंबर 2019 का दिन याद किया जब वे सीतामढ़ी आए थे और अगले ही दिन अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। उन्होंने कहा, "सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आया।"
पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद (प्रभु श्री राम) का भव्य मंदिर बन गया है और अब माता के मायके (पुनौरा धाम) की बारी है, जिसकी भव्यता पूरी दुनिया देखेगी। यह क्षेत्र रामायण सर्किट से भी जोड़ा जा रहा है और सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है।
