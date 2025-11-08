‘बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक न करें,’ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी नसीहत

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है, आरोप-प्रत्यारोप की रफ्तार चरम पर है और हर दल अपनी रणनीति को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगा है। इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बार-बार उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने एक सख्त लेकिन साफ संदेश दिया है। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साफ नसीहत देते हुए कहा कि बिहार में कभी भी वोट चोरी चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं रहा है और न ही जनता इसे मुद्दा मानती है।