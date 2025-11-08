Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक न करें,’ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी नसीहत

बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा लगातार उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने उन्हें नसीहत दे दी है। पीके ने कहा कि बिहार में वोट चोरी न तो कभी मुद्दा रहा है और न ही है। उन्होंने कहा कि इसे वहीं उठाएं जहां ये मुद्दा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 08, 2025

prashant kishore

प्रशांत किशोर (फोटो- सोशल मीडिया जन सुराज पार्टी)

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है, आरोप-प्रत्यारोप की रफ्तार चरम पर है और हर दल अपनी रणनीति को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगा है। इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बार-बार उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने एक सख्त लेकिन साफ संदेश दिया है। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साफ नसीहत देते हुए कहा कि बिहार में कभी भी वोट चोरी चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं रहा है और न ही जनता इसे मुद्दा मानती है।

वोट चोरी कभी मुद्दा था ही नहीं - प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, " सबको पता है कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, लड़ें। लेकिन बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। वहां जो कर रहे हैं करें, राहुल गांधी समझें, चुनाव आयोग समझें, नरेंद्र मोदी समझें, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार कब मिलेगा और राज्य की दुर्दशा कब सुधरेगी। इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना?"

बिहार चुनाव हाइजैक न करें राहुल गांधी -प्रशांत किशोर

PK ने आगे कहा, "अगर दिल्ली या किसी अन्य राज्य में वोट चोरी है तो ये वहां का मुद्दा है। वहां चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं?" उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहार के गांव-गांव में लोग यह कह रहे हैं कि उनका वोट काट लिया गया या चोरी हो गया? बिहार में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कहे कि उसका वोट चोरी हुआ है। यह कभी मुद्दा था ही नहीं।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: वोटिंग के बाद सांसद शांभवी चौधरी की दो उंगलियों पर स्याही क्यों? पटना DM ने किया खुलासा
पटना
Bihar Election| shambhawi chaudhary

राहुल गांधी का दावा- बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कर रही वोट चोरी

उधर, राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से मंचों पर बार-बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को बजी बिहार के बांका में रैली में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का गंभीर षड्यंत्र चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "बीजेपी के कई नेताओं ने बिहार में वोट दिया है और उन्हीं नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला था। यानी कुछ लोगों को दो वोट मिल रहे हैं और जो कांग्रेस को वोट देते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं।"

ये भी पढ़ें

Bihar Election: 368 करोड़ से 75 करोड़ तक, दूसरे चरण में तीन सबसे अमीर उम्मीदवार कौन?
पटना
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

08 Nov 2025 10:52 am

Hindi News / Bihar / Patna / ‘बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक न करें,’ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी नसीहत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चुनाव के बाद नीतीश ही होंगे सीएम’, राजनाथ सिंह ने कर दिया ऐलान

Rajnath Singh in Jodhpur
राष्ट्रीय

Bihar Election: 368 करोड़ से 75 करोड़ तक, दूसरे चरण में तीन सबसे अमीर उम्मीदवार कौन?

bihar election
पटना

Bihar Election: वोटिंग के बाद सांसद शांभवी चौधरी की दो उंगलियों पर स्याही क्यों? पटना DM ने किया खुलासा

Bihar Election| shambhawi chaudhary
पटना

Bihar Election: क्या BJP के साथ जाएंगे तेज प्रताप? दिखे रवि किशन के साथ, कहा- हम भी भक्त, वो भी भक्त

BIhar Election|
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.