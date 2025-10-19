फूट-फूटकर रो पड़ीं RJD नेत्री उषा देवी, बोलीं– हमसे पैसा नहीं मांगा, पर पैराशूट से आए लोग टिकट ले गए

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब न सिर्फ़ गरमा रहा है, बल्कि भावनाओं का तापमान भी दिखा रहा है। टिकट बंटवारे के इस दौर में नेताओं की भीड़ के बीच कई ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सबका ध्यान खींच रही हैं। रविवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर ऐसे नज़ारे कई बार देखने को मिले। इसी सिलसिले में राजद की जमीनी कार्यकर्ता और बाराचट्टी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार उषा देवी भी रविवार को राबड़ी आवास पहुंचीं और मीडिया के सामने फूट-फूट कर रो पड़ीं।