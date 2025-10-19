सीएम नीतीश को चुनाव से पहले बड़ा झटका? JDU के 4 बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, किसी ने थामा PK का हाथ तो कोई गया BSP के साथ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू (JDU) में भूचाल मच गया है। पहले चरण के नामांकन खत्म होते ही पार्टी के चार वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिससे एनडीए खेमे में हलचल मची है। ये नेता हैं राणा रणधीर सिंह चौहान, उनकी पत्नी एवं पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह और पूर्व विधायक अशोक कुमार।