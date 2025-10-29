वैशाली में तेज प्रताप यादव का भारी विरोध! लालटेन-तेजस्वी जिंदाबाद के नारों के बीच लोगों ने खदेड़ा, काफिले पर हुई पत्थरबाजी

घटना के बाद JJD प्रत्याशी जय सिंह राठौर ने कहा, “हमारी सभा शांतिपूर्ण थी, लेकिन जब हम लौट रहे थे, तभी RJD के 4-5 गुंडों ने हमारे ऊपर हमला किया। यह पूरी तरह से साजिश थी, जिसमें RJD उम्मीदवार रविंद्र सिंह का हाथ है।” उन्होंने दावा करते हुए कहा, "रविंद्र सिंह ने करोड़ों में चुनाव का टिकट खरीदा है। अब पैसा और शराब बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। जब जनता ने नकार दिया, तो हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है। लेकिन बिहार अब जंगलराज में नहीं लौटेगा।”