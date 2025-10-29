नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान बवाल, बाहुबली अशोक महतो के समर्थकों पर हमला, 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त

क्षतिग्रस्त गाड़ी (फ़ोटो-पत्रिका)
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले नवादा जिले में सियासी बवाल छिड़ गया है। वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के तुलापुर गांव में बाहुबली नेता अशोक महतो के समर्थकों पर हमला हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एक सहायक के साथ मारपीट की गई और उनके चुनावी प्रचार वाहन में तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने 11 नामजद और 16 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि वारिसलीगंज विधानसभा सीट से अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नवादा से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 28 अक्टूबर 2025 की शाम तुलापुर गांव में घटी। बताया जा रहा है कि RJD नेता अशोक महतो के समर्थक वारिसलीगंज में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया और विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते हाथापाई और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान दो प्रचार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। RJD कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह हमला राजनीतिक रंजिश के कारण किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही वारिसलीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तत्काल पीएचसी वारिसलीगंज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को इलाके में तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। पुलिस सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र की स्थिति सामान्य है लेकिन सतर्कता बरती जा रही है।
इस हमले के बाद नवादा का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। RJD कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी ताकतें जानबूझकर हिंसा का माहौल बनाना चाहती हैं। RJD समर्थकों का कहना है कि बाहुबली नेता अशोक महतो की बढ़ती लोकप्रियता और भीड़ देखकर विरोधी बौखला गए हैं।
वारिसलीगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है (थाना कांड संख्या 562/25) और मामले की जांच जारी है। पुलिस टीम CCTV फुटेज और मोबाइल वीडियो खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। सभी नामजद और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। चूंकि नवादा जिले की वारिसलीगंज सीट पर मतदान पहले चरण में 6 नवंबर को होना है, ऐसे में प्रशासन ने चुनावी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एरिया फ्लैग मार्च और रात्री गश्त बढ़ा दी है।
