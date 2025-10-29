नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान बवाल, बाहुबली अशोक महतो के समर्थकों पर हमला, 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले नवादा जिले में सियासी बवाल छिड़ गया है। वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के तुलापुर गांव में बाहुबली नेता अशोक महतो के समर्थकों पर हमला हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एक सहायक के साथ मारपीट की गई और उनके चुनावी प्रचार वाहन में तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने 11 नामजद और 16 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि वारिसलीगंज विधानसभा सीट से अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं।