Bihar Election: 1962 में 32% महिलाओं ने डाला था वोट, 2025 में 71%, जानिए बिहार में महिलाओं के बढ़ते मतदान का पूरा गणित

वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता लाइन में खड़े (फ़ोटो- निर्वाचन आयोग X)
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने इतिहास रच दिया है। 1951 से लेकर अब तक के सात दशकों के मतदान आंकड़ों में ऐसा उछाल पहले कभी नहीं देखा गया। इस बार राज्य में कुल 66.91% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के पीछे की असली वजह है वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी, जिन्होंने 1962 के 32.47% से बढ़कर 2025 में 71.6% तक पहुंच कर बिहार की राजनीति का चेहरा ही बदल दिया।
|वर्ष
|महिला (%)
|पुरुष (%)
|कुल (%)
|1951–52
|N/A
|N/A
|42.60
|1957
|N/A
|N/A
|43.24
|1962
|32.47
|54.94
|44.47
|1967
|41.09
|60.82
|51.51
|1969
|41.43
|62.86
|52.79
|1972
|41.30
|63.06
|52.79
|1977
|38.32
|61.49
|50.51
|1980
|46.86
|66.57
|57.28
|1985
|45.63
|65.81
|56.27
|1990
|53.25
|69.63
|62.04
|1995
|55.80
|67.13
|61.79
|2000
|53.28
|70.71
|62.57
|2005 (फ़रवरी)
|42.52
|49.95
|46.50
|2005 (अक्टूबर)
|44.49
|47.02
|45.85
|2010
|54.49
|51.12
|52.73
|2015
|60.48
|53.32
|56.91
|2020
|59.69
|54.45
|57.29
|2025*
|71.6
|62.8
|66.91
बिहार विधानसभा चुनाव 2010 राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। इस चुनाव में 54.49 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का मतदान प्रातिशत 51.12 रहा। यह वह क्षण था जब महिला मतदाताओं का पारंपरिक साइलेंट वोट बैंक एक सक्रिय वोट पावर में बदल गया। इस अभूतपूर्व बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को दिया जाता है, जिन्होंने 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए कई दूरगामी कार्य किए।
बिहार में इस बदलाव की नींव वर्ष 2006 में रखी गई, जब मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की गई। जिसके तहत 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी गई ताकि वे बिना किसी पुरुष सदस्य पर निर्भर हुए स्कूल तक जा सकें। साइकिल योजना के साथ ही, वर्ष 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया, जिसने बिहार की सत्ता संरचना को जड़ से बदल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज बिहार में अनुमानित तौर पर 58% मुखिया और उपमुखिया महिलाएं हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई अन्य योजनाओं की शुरुआत भी की।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग