Bihar Election: 1962 में 32% महिलाओं ने डाला था वोट, 2025 में 71%, जानिए बिहार में महिलाओं के बढ़ते मतदान का पूरा गणित

बिहार में इस बदलाव की नींव वर्ष 2006 में रखी गई, जब मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की गई। जिसके तहत 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी गई ताकि वे बिना किसी पुरुष सदस्य पर निर्भर हुए स्कूल तक जा सकें। साइकिल योजना के साथ ही, वर्ष 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया, जिसने बिहार की सत्ता संरचना को जड़ से बदल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज बिहार में अनुमानित तौर पर 58% मुखिया और उपमुखिया महिलाएं हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई अन्य योजनाओं की शुरुआत भी की।