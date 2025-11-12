Bihar Election: काउंटिंग से पहले सुगौली में बड़ी लापरवाही, स्कूल कैंपस में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां

विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन ने सफाई दी कि मिली हुई पर्चियां मतदान के पहले किए गए मॉक पोल की हैं। प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मतदान कर्मियों के बैग से ये पर्चियां गलती से गिर गई थीं। बाद में इन्हें सुरक्षित रूप से एकत्र कर लिया गया है। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ श्वेता भारती घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने पर्चियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्कूल परिसर में इस दौरान ग्रामीणों के साथ अर्धसैनिक बल, सुगौली व बंजरिया थाना प्रभारी और कई प्रत्याशी मौजूद रहे।