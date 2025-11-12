Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: काउंटिंग से पहले सुगौली में बड़ी लापरवाही, स्कूल कैंपस में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां

Bihar Election: सुगौली विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल कैंपस से VVPAT पर्चियां खुले में पड़ी मिलीं हैं। इस स्कूल में दूसरे चरण में मतदान हुआ था। पर्चियां मिलने के बाद हड़कंप मच गया, कुछ प्रत्याशियों ने मतदान केंद्र को रद्द करने की मांग की है। 

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 12, 2025

bihar election

फेंकी हुई VVPAT पर्चियां (फ़ोटो- @DKSAHANI2019 - X)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन, उससे ठीक पहले पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी स्कूल के कैंपस में सैकड़ों VVPAT पर्चियां खुले में पड़ी मिलीं, जिन पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह साफ नज़र आ रहे थे।

सुबह स्कूल खुलते ही मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, सुगौली के अमीर खां टोला वार्ड संख्या 12 स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीमुई में बुधवार को यह मामला सामने आया। जहां स्कूल के रसोइये को जमीन पर सैकड़ों की संख्या में VVPAT की पर्चियां बिखरी हुई मिलीं। यह पर्चियां बूथ संख्या 218 और 219 पर वीवीपैट मशीन से निकली थी। यहां दूसरे चरण का मतदान हुआ था। जैसे ही खबर फैली, स्थानीय लोग और प्रत्याशी मौके पर पहुंच गए और वहां अफरातफरी मच गई।

प्रत्याशियों ने जताया विरोध

जानकारी मिलते ही मौके पर जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी और बसपा प्रत्याशी जुफकार आलम मौके पर पहुंच गए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की कि संबंधित बूथ का मतदान रद्द किया जाए। प्रत्याशियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की।

प्रशासन ने दी सफाई

विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन ने सफाई दी कि मिली हुई पर्चियां मतदान के पहले किए गए मॉक पोल की हैं। प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मतदान कर्मियों के बैग से ये पर्चियां गलती से गिर गई थीं। बाद में इन्हें सुरक्षित रूप से एकत्र कर लिया गया है। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ श्वेता भारती घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने पर्चियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्कूल परिसर में इस दौरान ग्रामीणों के साथ अर्धसैनिक बल, सुगौली व बंजरिया थाना प्रभारी और कई प्रत्याशी मौजूद रहे।

VVPAT क्या होता है?

VVPAT यानी Voter Verifiable Paper Audit Trail एक ऐसी प्रणाली है जो EVM से जुड़ी होती है। जब कोई मतदाता वोट डालता है, तो VVPAT मशीन एक छोटी पर्ची छापती है जिसमें उस प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है। यह पर्ची कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखती है ताकि मतदाता सुनिश्चित कर सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। इसके बाद यह पर्ची एक सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Nov 2025 03:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: काउंटिंग से पहले सुगौली में बड़ी लापरवाही, स्कूल कैंपस में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां

Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?

Prashant Kishor
पटना

बिहार चुनाव 2025: अप्पू और पप्पू की चर्चा कर डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कसा तंज, पढ़िए क्या कहा?

पटना

BJP ने तेजस्वी को बताया डिल्यूजन का शिकार, कहा- उन्हें चोरी न करने और गलतियां न दोहराने की शपथ लेनी चाहिए

तेजस्वी यादव
पटना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

पटना
