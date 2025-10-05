बिहार में इस बार नए तरीके से होगी वोटों की गिनती, VVPAT और पोस्टल बैलेट पर कड़ा हुआ नियम

चुनाव आयोग ने बिहार में 90217 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मेहनत की सराहना की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देशभर के बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स को बिहार के इस प्रयास से प्रेरणा मिलेगी। SIR प्रक्रिया में BLOs ने मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध किया और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दिया। उन्होंने कहा, “जैसे वैशाली ने देश को गणतंत्र दिया, वैसे ही बिहार के BLOs ने लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत किया है।” यह बिहार चुनाव में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।