Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों और 4 IAS अफसरों का तबादला

Bihar Transfer Posting: बिहार सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 4 आईएएस और 102 बीएएस अधिकारियों का ताबदला किया गया है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 05, 2025

Bihar Transfer Posting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच राज्य सरकार ने रविवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। चार IAS अधिकारियों और 102 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार कई जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्य IAS अधिकारियों की नई पोस्टिंग

  • अनिल चौधरी (IAS, 2011 बैच): नगर आयुक्त, मधुबनी नगर निगम से स्थानांतरित कर विशेष सचिव, गृह विभाग, पटना पर पदस्थ।
  • उपेन्द्र प्रसाद (IAS, 2013 बैच): बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद से अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना बने।
  • संजय कुमार (IAS, 2014 बैच): अपर सचिव पद पर बने रहते हुए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
  • सार्थक गुप्ता (IAS, 2019 बैच): उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक, जिला परिषद किशनगंज से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना पर स्थानांतरित।

BAS अधिकारियों का भी व्यापक फेरबदल

सिर्फ IAS ही नहीं, बल्कि 102 BAS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इसमें विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्त्ता, उप सचिव और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना किसी विलंब के अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करें।

कौन-कौन से विभाग और जिलों में बदलाव

इस बार का फेरबदल बन्दोबस्त, आपदा प्रबंधन, लोक शिकायत निवारण, योजना एवं विकास, भूमि सुधार, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा मुख्य सचिवालय और मंत्रिस्तरीय सचिवालय विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। अधिकारियों को नए पदों पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की सुस्ती या प्रशासनिक कमज़ोरी न रहे।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: पिता की सेवा कीजिए, नीतीश जी को मत परखिए… तेजस्वी यादव पर जदयू का पलटवार
पटना
Bihar Politics | नीरज कुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

05 Oct 2025 02:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों और 4 IAS अफसरों का तबादला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

BTSC JE Recruitment 2025: बिहार में जूनियर इंजिनियर के 2700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

BTSC JE Recruitment 2025
शिक्षा

Bihar Chunav 2025: एक बूथ पर 1200 ही होंगे मतदाता, CEC ने बताया कब खत्म होगा चुनाव

bihar chunav 2025
पटना

बिहार के इस शहर में 24 घंटे से प्यास और अंधेरे से परेशान लोग, इस वजह से हाल हुआ बेहाल

पटना

RJD शासन में 32000 अपहरण, 18000 हत्याएं और 59 नरसंहार… नित्यानंद राय बोले- यही है जंगलराज की असल कहानी

पटना

Bihar Smallest District: ये है बिहार का सबसे छोटा जिला, जानिए कितनी है जनसंख्या

Bihar Smallest District
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.