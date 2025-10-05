Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों और 4 IAS अफसरों का तबादला

इस बार का फेरबदल बन्दोबस्त, आपदा प्रबंधन, लोक शिकायत निवारण, योजना एवं विकास, भूमि सुधार, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा मुख्य सचिवालय और मंत्रिस्तरीय सचिवालय विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। अधिकारियों को नए पदों पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की सुस्ती या प्रशासनिक कमज़ोरी न रहे।