Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों और 4 IAS अफसरों का तबादला

Bihar Transfer Posting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच राज्य सरकार ने रविवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। चार IAS अधिकारियों और 102 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार कई जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी दी गई है।
सिर्फ IAS ही नहीं, बल्कि 102 BAS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इसमें विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्त्ता, उप सचिव और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना किसी विलंब के अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करें।
इस बार का फेरबदल बन्दोबस्त, आपदा प्रबंधन, लोक शिकायत निवारण, योजना एवं विकास, भूमि सुधार, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा मुख्य सचिवालय और मंत्रिस्तरीय सचिवालय विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। अधिकारियों को नए पदों पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की सुस्ती या प्रशासनिक कमज़ोरी न रहे।
