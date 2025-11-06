Bihar Elections 2025: पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान, टूटा हर पुराना वोटिंग रिकॉर्ड, CEC ज्ञानेश कुमार ने दी बधाई

इस बार चुनाव आयोग ने तकनीक को अपने मैनेजमेंट की रीढ़ बना दिया। पहली बार राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग की गई, जिससे हर बूथ की गतिविधियां रीयल-टाइम में नियंत्रण कक्ष से देखी जा सकीं। आयोग की टीम, CEC और EC ने दिल्ली स्थित कंट्रोल रूम से पूरे राज्य में चल रही मतदान प्रक्रिया की सीधी निगरानी की। इस तकनीकी कदम से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नई मजबूती मिली, जिससे मतदाताओं का विश्वास और निर्वाचन की गुणवत्ता और सुरक्षित हुई।