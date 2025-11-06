Bihar Elections 2025: पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान, टूटा हर पुराना वोटिंग रिकॉर्ड, CEC ज्ञानेश कुमार ने दी बधाई

मतदान के बाद महिला वोटर (फ़ोटो- @CEOBihar X)
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार को 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो 1951 से अब तक का सबसे अधिक है। इस रिकार्ड के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं और चुनाव कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने चुनाव आयोग पर अपना पूरा विश्वास जताते हुए बड़े जोश और उत्साह के साथ मतदान किया।’
चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाताओं ने 45,341 मतदान केंद्रों पर पहुंचकर 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और देर शाम तक शांतिपूर्ण एवं उत्सवी माहौल में संपन्न हुई। खास बात यह रही कि कई जिलों में बूथों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दीं, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी काफी उल्लेखनीय रही।
|वर्ष (Year)
|मतदान प्रतिशत (Poll Participation %)
|1951-52
|42.6%
|1957
|43.24%
|1962
|44.47%
|1967
|51.51%
|1969
|52.79%
|1972
|52.79%
|1977
|50.51%
|1980
|57.28%
|1985
|56.27%
|1990
|62.04%
|1995
|61.79%
|2000
|62.57%
|2005 (फ़रवरी)
|46.51%
|2005 (अक्टूबर)
|45.85%
|2010
|52.73%
|2015
|56.91%
|2020
|57.29%
इस बार चुनाव आयोग ने तकनीक को अपने मैनेजमेंट की रीढ़ बना दिया। पहली बार राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग की गई, जिससे हर बूथ की गतिविधियां रीयल-टाइम में नियंत्रण कक्ष से देखी जा सकीं। आयोग की टीम, CEC और EC ने दिल्ली स्थित कंट्रोल रूम से पूरे राज्य में चल रही मतदान प्रक्रिया की सीधी निगरानी की। इस तकनीकी कदम से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नई मजबूती मिली, जिससे मतदाताओं का विश्वास और निर्वाचन की गुणवत्ता और सुरक्षित हुई।
इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP) के तहत दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, बेल्जियम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कोलंबिया से आए 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने बिहार में वोटिंग प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव विश्व स्तर पर सबसे सुव्यवस्थित और सहभागितापूर्ण चुनावी मॉडल है।
इस चुनाव में 4 लाख से अधिक पोलिंग स्टाफ ने राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अपनी ड्यूटी निभाई। कुल 67,902 पोलिंग एजेंट्स मतदान प्रक्रिया की निगरानी में उपस्थित रहे। पर्दानशीन महिलाओं की पहचान के लिए 90,000 से अधिक जीविका दीदियाँ और CAPF जवान तैनात किए गए, जिससे महिला मतदाताओं को सम्मान और सुविधा मिली।
|सुधार
|फायदा
|EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो
|उम्मीदवार पहचानने में कोई भ्रम नहीं
|मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा
|सुरक्षा व प्रक्रिया हुई आसान
|नया Voter Information Slip
|बूथ ढूंढना हुआ आसान
|1200 मतदाता प्रति बूथ की सीमा
|लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ी
|बुजुर्ग व PwD के लिए व्हीलचेयर + ई-रिक्शा
|सभी को समान मौका मिला
