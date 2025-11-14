Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election Results 2025 बिहार के सभी मंत्री ने बनाई बढ़त, जानें लखीसराय और तारापुर का हाल

Bihar Election 2025 Result: बिहार के 29 मंत्रियों ने विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इसमें सरकार के दो डिप्टी सीएम भी शामिल थे। शुरूआती रूझान में दोनों का सीट फंसता दिख रहा था। लेकिन, ताजा अपडेट में बिहार सरकार के सभी मंत्री ने बढ़त बना ली है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 14, 2025

Bihar Election 2025

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)

Bihar Election Results 2025बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। अब तक के जो रूझान सामने आए हैं उसमें बिहार में एक बार फिर से NDA की सरकार बनती दिख रही है। बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी कड़ी टक्कर के बाद अपनी सीट पर बढ़त बना ली है। विधानसभा की 243 सीटों में 29 सीटों पर बिहार सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें BJP कोटे के सभी 16 और JDU कोटे के सभी 13 मंत्री शामिल हैं। रूझानों में सभी जीतते नजर आ रहे हैं।

सभी मंत्री ने बनाई बढ़त

कांटे की टक्कर के बाद बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने भी बढ़त बना ली है। बीजेपी के गढ़ लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा और तारापुर से सम्राट चौधरी ने अपनी बढ़त बना ली है। दोनों पीछे चल रहे थे। इसी प्रकार से बीजेपी कोटे से पूर्व डिप्टी सीएम रही रेणु देवी ने एक बार फिर बेतिया से बढ़त बना ली है। बांकीपुर सीट से मंत्री नितिन नवीन भी आगे चल रहे हैं। जाले से कांग्रेस प्रत्याशी से बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्र और सीवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आगे चल रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 02:25 pm

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर

छपरा से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव
राष्ट्रीय

कांग्रेस नहीं, RJD हार की असली वजह! आखिर ऐसा क्यों बोले शशि थरूर

राष्ट्रीय

Bihar Election: मतगणना के बीच JDU में हलचल तेज, अचानक CM आवास पहुंचे संजय झा और अशोक चौधरी

Bihar Election. Bihar election result
पटना

बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को CM रहने देगी भाजपा? 5 कारणों से उठ रहे सवाल

राष्ट्रीय

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी
