Bihar Election Results 2025 बिहार के सभी मंत्री ने बनाई बढ़त, जानें लखीसराय और तारापुर का हाल

Bihar Election Results 2025बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। अब तक के जो रूझान सामने आए हैं उसमें बिहार में एक बार फिर से NDA की सरकार बनती दिख रही है। बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी कड़ी टक्कर के बाद अपनी सीट पर बढ़त बना ली है। विधानसभा की 243 सीटों में 29 सीटों पर बिहार सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें BJP कोटे के सभी 16 और JDU कोटे के सभी 13 मंत्री शामिल हैं। रूझानों में सभी जीतते नजर आ रहे हैं।