Bihar Election: पहले चरण में 519 करोड़पति, 354 पर गंभीर आपराधिक केस, जानिए किस पार्टी का रिकॉर्ड सबसे खराब

पहले चरण में बाहुबल के साथ-साथ धनबल का प्रभाव भी स्पष्ट है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे कुल 1303 उम्मीदवारों में से 519 यानि 40 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पहले चरण के 1303 उम्मीदवारों में से 519 (40%) प्रत्याशी 5वीं से 12वीं के बीच है। वहीं 651 उम्मीदवार (50%) स्नातक या उससे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। इस चरण में उतरे उम्मीदवारों में महिलों की भागीदारी 9 प्रतिशत है।