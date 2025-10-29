Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: पहले चरण में 519 करोड़पति, 354 पर गंभीर आपराधिक केस, जानिए किस पार्टी का रिकॉर्ड सबसे खराब

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले जारी एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में उम्मीदवार आपराधिक मामलों में शामिल हैं और लगभग 40 प्रतिशत करोड़पति हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 29, 2025

bihar elections

bihar elections 2025

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वॉच की ताजा विश्लेषण रिपोर्ट बताती है कि इस चुनावी रण में बाहुबल और धनबल का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1303 उम्मीदवारों में से एक तिहाई से अधिक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि करीब 40 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं।

354 उम्मीदवार गंभीर अपराधों में नामजद

एडीआर रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाली बात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या है। पहले चरण में कुल 423 (32%) उम्मीदवारों ने अपने शपथ पत्रों में स्वीकार किया है कि उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से भी 354 उम्मीदवार (27%) ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

33 उम्मीदवारों ने खुद पर हत्या (IPC 302) से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि 86 पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) के आरोप हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों में 42 उम्मीदवार नामजद हैं, जिनमें से 2 ने अपने ऊपर बलात्कार से संबंधित मामले घोषित किए हैं।

दागदार उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में वाम दल अव्वल

अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में लगभग हर प्रमुख दल का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। राजनीतिक दलों की सूची में छोटे वाम दल CPI (M) और CPI 100% आपराधिक रिकॉर्ड के साथ सबसे ऊपर हैं, यानी उनके सभी उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

वहीं, प्रमुख दलों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सबसे आगे है। RJD के 70 उम्मीदवारों में से 76% (53 प्रत्याशी) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 60% (42 प्रत्याशी) पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। BJP के 65% (31 प्रत्याशी) और INC (कांग्रेस) के 65% (15 प्रत्याशी) उम्मीदवारों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। BJP के 56% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले हैं। जदयू के 57 उम्मीदवारों में से 39% (22 प्रत्याशी) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

क्रमांकपार्टी का नामकुल उम्मीदवारआपराधिक मामले वाले उम्मीदवारप्रतिशत (%)गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारप्रतिशत (%)
1राष्ट्रीय जनता दल (RJD)705376%4260%
2भारतीय जनता पार्टी (BJP)483165%2756%
3जनता दल यूनाइटेड (JDU)572239%1526%
4कांग्रेस (INC)231565%1252%
5जनसुराज पार्टी1145044%4943%
6बहुजन समाज पार्टी (BSP)891820%1618%
7आम आदमी पार्टी (AAP)441227%920%
8लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)13754%538%
9भाकपा (माले)141393%964%
10भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)55100%480%
11भाकपा (मार्क्सवादी) CPI(M)33100%3100%

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

519 करोड़पति भी मैदान में

पहले चरण में बाहुबल के साथ-साथ धनबल का प्रभाव भी स्पष्ट है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे कुल 1303 उम्मीदवारों में से 519 यानि 40 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पहले चरण के 1303 उम्मीदवारों में से 519 (40%) प्रत्याशी 5वीं से 12वीं के बीच है। वहीं 651 उम्मीदवार (50%) स्नातक या उससे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। इस चरण में उतरे उम्मीदवारों में महिलों की भागीदारी 9 प्रतिशत है।

ये भी पढ़ें

Bihar Elections: महागठबंधन ने 25 संकल्पों के साथ जारी किया घोषणापत्र, जानिए युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे
पटना
bihar elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

29 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: पहले चरण में 519 करोड़पति, 354 पर गंभीर आपराधिक केस, जानिए किस पार्टी का रिकॉर्ड सबसे खराब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दरभंगा से अमित शाह ने राजद-कांग्रेस पर साधा निशाना, घोटालों का किया जिक्र

राष्ट्रीय

नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान बवाल, बाहुबली अशोक महतो के समर्थकों पर हमला, 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त

bihar election news
पटना

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन के गढ़ में बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने, बाहुबल का इस सीट पर रहा है दबदबा

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.