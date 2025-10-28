Bihar Elections: महागठबंधन ने 25 संकल्पों के साथ जारी किया घोषणापत्र, जानिए युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे

घोषणापत्र जारी करते महागठबंधन के नेता (फ़ोटो-पत्रिका)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने मंगलवार को अपना आधिकारिक घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर यह घोषणापत्र जारी किया, जिसमें बिहार के विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए 25 बड़े संकल्प लिए गए हैं।
तेजस्वी यादव ने इसे 'दलों और दिलों का प्रण पत्र' बताते हुए कहा, "हमारा प्रण है कि बिहार को नंबर वन कैसे बनाएं। अगर हमें अपने प्राण देकर भी इसे पूरा करना पड़े तो इसे पूरा करेंगे।" उन्होंने विश्वास जताया कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। घोषणापत्र में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी, हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता पर ज़ोर दिया गया है।
महागठबंधन का संकल्प पत्र युवाओं को साधने पर सबसे ज़्यादा केंद्रित है। इसमें रोजगार और शैक्षणिक सुविधाओं में व्यापक बदलाव का वादा किया गया है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाज़ार व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया गया है।
इसके अतिरिक्त, इस घोषणापत्र में ₹25 लाख तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा और हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ़्त देने जैसे वादे भी शामिल हैं, जो समाज के हर वर्ग को आकर्षित करने की व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं।
