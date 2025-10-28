Bihar Elections: महागठबंधन ने 25 संकल्पों के साथ जारी किया घोषणापत्र, जानिए युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे

तेजस्वी यादव ने इसे 'दलों और दिलों का प्रण पत्र' बताते हुए कहा, "हमारा प्रण है कि बिहार को नंबर वन कैसे बनाएं। अगर हमें अपने प्राण देकर भी इसे पूरा करना पड़े तो इसे पूरा करेंगे।" उन्होंने विश्वास जताया कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। घोषणापत्र में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी, हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता पर ज़ोर दिया गया है।