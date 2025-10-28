बिहार चुनाव: सहयोगी दलों के सहारे दलित वोटरों को साध रही राष्ट्रीय पार्टियां? जानिए 38 आरक्षित सीटों पर कौन कितना मजबूत

1 अगिआंव मनोज मंजिल CPI-ML प्रभुनाथ प्रसाद JDU

2 अलौली रामवृक्ष सदा RJD साधना देवी JDU

3 बनमनखी कृष्ण कुमार ऋषि BJP उपेन्द्र शर्मा RJD

4 बाराचट्टी ज्योति देवी HAM समता देवी RJD

5 बथनाहा अनिल कुमार BJP संजय राम INC

6 भोर सुनील कुमार JDU जितेन्द्र पासवान CPI-ML

7 बखरी सूर्यकांत पासवान CPI रामशंकर पासवान BJP

8 बोध गया कुमार सर्वजीत RJD हरि मांझी BJP

9 बोचहां मुसाफिर पासवान VIP रामई राम RJD

10 चेनारी मुरारी प्रसाद गौतम INC ललन पासवान JDU

11 धरौली सत्यदेव राम CPI-ML रामायण मांझी BJP

12 धौरैया भुदेव चौधरी RJD मनीष कुमार JDU

13 गरखा सुरेन्द्र राम RJD ज्ञानचंद मांझी BJP

14 हरसिद्धि कृष्णानंदन पासवान BJP कुमार नागेन्द्र बिहारी RJD

15 इमामगंज जीतन राम मांझी HAM उदय नारायण चौधरी RJD

16 कलयानपुर (समस्तीपुर) महेश्वर हजारी JDU रंजीत कुमार राम CPI-ML

17 कुशेश्वर अस्थान शशि भूषण हजारी JDU अशोक कुमार INC

18 कोरहा (कटिहार) कविता देवी BJP पुनम पासवान INC

19 कुटुंबा राजेश कुमार INC शर्वन भुइयां HAM

20 मखदूमपुर सतीश कुमार RJD देवेंद्र कुमार HAM

21 मसौढ़ी रेखा देवी RJD नूतन पासवान JDU

22 पतेपुर लखनेंद्र कुमार रौशन BJP शिवचंद्र राम RJD

23 पीरपैंती ललन कुमार BJP राम विलास पासवान RJD

24 फुलवारी गोपाल रविदास CPI-ML अरुण मांझी JDU

25 राजगीर कौशल किशोर JDU रवि ज्योति कुमार INC

26 राजनगर डॉ. रामप्रीत पासवान BJP रामावतार पासवान RJD

27 राजौली प्रकाश वीर RJD कन्हैया कुमार BJP

28 राजपाकर प्रतिमा कुमारी INC महेन्द्र राम JDU

29 राजपुर विश्वनाथ राम INC संतोष निराला JDU

30 रानीगंज अचमित ऋषिदेव JDU अविनाश मंगलम RJD

31 रामनगर भागीरथी देवी BJP राजेश राम INC

32 रोसेरा वीरेन्द्र कुमार BJP नागेन्द्र विकल INC

33 सकरा अशोक कुमार चौधरी JDU उमेश कुमार राम INC

34 सिंगेश्वर चंद्रहास चौपाल RJD रमेश ऋषिदेव JDU

35 सिकंदरा प्रफुल्ल कुमार मांझी HAM सुधीर कुमार INC

36 सोनबर्षा रत्नेश सदा JDU तर्नी ऋषिदेव INC

37 त्रिवेनीगंज वीना भारती JDU संतोष कुमार RJD