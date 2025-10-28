बिहार चुनाव: सहयोगी दलों के सहारे दलित वोटरों को साध रही राष्ट्रीय पार्टियां? जानिए 38 आरक्षित सीटों पर कौन कितना मजबूत

image for representation
बिहार चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं। इस बार दलित वोट बैंक पर सभी प्रमुख दलों की नजर है। लेकिन खास बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां खुद मैदान में उतरने की बजाय अपने सहयोगी दलों के सहारे दलित वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 38 अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं और इन्हीं सीटों पर सियासी गर्मी सबसे ज्यादा है।
एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में इस बार जदयू ने सबसे बड़ी हिस्सेदारी ली है। जदयू ने 38 आरक्षित सीटों में से 15 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, भाजपा 11 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 4 सीटें और चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 8 सीटें मिली हैं। यानी एनडीए के भीतर दलित सीटों पर जदयू सबसे आगे है।
दूसरी ओर, महागठबंधन में दलित आरक्षित सीटों पर राजद (RJD) ने सबसे अधिक 20 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि भाकपा (CPI) को 6, भाकपा (माले) को 1 और माकपा (CPI-M) को 1 सीट मिली है। यानी इस गठबंधन में भी सबसे बड़ा दांव तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने खेला है।
पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में एनडीए ने एससी आरक्षित 38 सीटों में से 21 जीती थीं, जबकि महागठबंधन को 17 सीटें मिली थीं। तब भाजपा ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 9 पर जीत मिली थी। जदयू ने 17 सीटों पर दांव लगाया था और 8 जीती थीं। हम पार्टी 5 सीटों पर लड़ी थी और 3 पर विजयी रही थी। वहीं दूसरी तरफ, राजद ने 19 सीटों पर मुकाबला किया और 9 जीतीं। कांग्रेस ने 13 में से 4 सीटें जीतीं, जबकि माले ने 5 में से 3 पर कब्जा जमाया। इस हिसाब से पिछली बार दलित सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी।
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भी यही ट्रेंड देखने को मिला था। 38 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में से 28 पर एनडीए को बढ़त मिली थी, जबकि महागठबंधन को 11 सीटों पर बढ़त मिली। एनडीए में जदयू को 11, भाजपा को 6, लोजपा (आर) को 6 और हम को 5 सीटों पर बढ़त रही। महागठबंधन में राजद को 7, कांग्रेस को 2, जबकि माले और वीआईपी को 1-1 सीटों पर बढ़त मिली थी। 2 सीटों पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाई थी।
बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जाति (SC) का हिस्सा लगभग 19.6% है। यानी करीब 2.56 करोड़ लोग। इस आबादी में कुल 22 उपजातियां हैं, लेकिन राजनीति में कुछ ही प्रमुख जातियां केंद्र में रहती हैं। इनमें पासवान (5.31%), रविदास (5.02%) और मुसहर (3.08%) सबसे बड़ी आबादी वाले समुदाय हैं। यही कारण है कि अधिकांश दल अपने उम्मीदवार इन्हीं तीन उपजातियों से चुनते हैं। बाकी 19 उपजातियां, जैसे नट, पासी, डोम, भूईया, चौपाल, बंतार, कुरारियार आदि अब भी प्रतिनिधित्व की प्रतीक्षा में हैं।
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता
|पार्टी
|उपविजेता
|पार्टी
|1
|अगिआंव
|मनोज मंजिल
|CPI-ML
|प्रभुनाथ प्रसाद
|JDU
|2
|अलौली
|रामवृक्ष सदा
|RJD
|साधना देवी
|JDU
|3
|बनमनखी
|कृष्ण कुमार ऋषि
|BJP
|उपेन्द्र शर्मा
|RJD
|4
|बाराचट्टी
|ज्योति देवी
|HAM
|समता देवी
|RJD
|5
|बथनाहा
|अनिल कुमार
|BJP
|संजय राम
|INC
|6
|भोर
|सुनील कुमार
|JDU
|जितेन्द्र पासवान
|CPI-ML
|7
|बखरी
|सूर्यकांत पासवान
|CPI
|रामशंकर पासवान
|BJP
|8
|बोध गया
|कुमार सर्वजीत
|RJD
|हरि मांझी
|BJP
|9
|बोचहां
|मुसाफिर पासवान
|VIP
|रामई राम
|RJD
|10
|चेनारी
|मुरारी प्रसाद गौतम
|INC
|ललन पासवान
|JDU
|11
|धरौली
|सत्यदेव राम
|CPI-ML
|रामायण मांझी
|BJP
|12
|धौरैया
|भुदेव चौधरी
|RJD
|मनीष कुमार
|JDU
|13
|गरखा
|सुरेन्द्र राम
|RJD
|ज्ञानचंद मांझी
|BJP
|14
|हरसिद्धि
|कृष्णानंदन पासवान
|BJP
|कुमार नागेन्द्र बिहारी
|RJD
|15
|इमामगंज
|जीतन राम मांझी
|HAM
|उदय नारायण चौधरी
|RJD
|16
|कलयानपुर (समस्तीपुर)
|महेश्वर हजारी
|JDU
|रंजीत कुमार राम
|CPI-ML
|17
|कुशेश्वर अस्थान
|शशि भूषण हजारी
|JDU
|अशोक कुमार
|INC
|18
|कोरहा (कटिहार)
|कविता देवी
|BJP
|पुनम पासवान
|INC
|19
|कुटुंबा
|राजेश कुमार
|INC
|शर्वन भुइयां
|HAM
|20
|मखदूमपुर
|सतीश कुमार
|RJD
|देवेंद्र कुमार
|HAM
|21
|मसौढ़ी
|रेखा देवी
|RJD
|नूतन पासवान
|JDU
|22
|पतेपुर
|लखनेंद्र कुमार रौशन
|BJP
|शिवचंद्र राम
|RJD
|23
|पीरपैंती
|ललन कुमार
|BJP
|राम विलास पासवान
|RJD
|24
|फुलवारी
|गोपाल रविदास
|CPI-ML
|अरुण मांझी
|JDU
|25
|राजगीर
|कौशल किशोर
|JDU
|रवि ज्योति कुमार
|INC
|26
|राजनगर
|डॉ. रामप्रीत पासवान
|BJP
|रामावतार पासवान
|RJD
|27
|राजौली
|प्रकाश वीर
|RJD
|कन्हैया कुमार
|BJP
|28
|राजपाकर
|प्रतिमा कुमारी
|INC
|महेन्द्र राम
|JDU
|29
|राजपुर
|विश्वनाथ राम
|INC
|संतोष निराला
|JDU
|30
|रानीगंज
|अचमित ऋषिदेव
|JDU
|अविनाश मंगलम
|RJD
|31
|रामनगर
|भागीरथी देवी
|BJP
|राजेश राम
|INC
|32
|रोसेरा
|वीरेन्द्र कुमार
|BJP
|नागेन्द्र विकल
|INC
|33
|सकरा
|अशोक कुमार चौधरी
|JDU
|उमेश कुमार राम
|INC
|34
|सिंगेश्वर
|चंद्रहास चौपाल
|RJD
|रमेश ऋषिदेव
|JDU
|35
|सिकंदरा
|प्रफुल्ल कुमार मांझी
|HAM
|सुधीर कुमार
|INC
|36
|सोनबर्षा
|रत्नेश सदा
|JDU
|तर्नी ऋषिदेव
|INC
|37
|त्रिवेनीगंज
|वीना भारती
|JDU
|संतोष कुमार
|RJD
|38
|बखरी
|सूर्यकांत पासवान
|CPI
|रामशंकर पासवान
|BJP
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग