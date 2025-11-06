बिहार चुनाव: भोजपुरी सिनेस्टार निरहुआ ने जनता से की खास प्रॉमिस, जानिए वोटिंग पर क्या कहा…

दिनेश यादव निरहुआ. PC - IANS
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। इस दौरान भोजपुरी सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आज सिर्फ वोटिंग होगी, गाना कल होगा। मीडिया से बात करते हुए निरहुआ ने कहा कि बिहार की प्रगति के लिए वोट करें। घर पर न रहें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट डालें। यही मेरी अपील है, बाकी बातों पर कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ वोट पर बात होगी, आज अपना वोट डालें, और बाकी सब कल से गाना होगा। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद वे दोबारा पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं।
वहीं, उनके साथ मौजूद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जनता से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व पर अपने घर से निकलकर वोटिंग करें, देश की खुशहाली और विकास के लिए अपनी मनचाही पार्टी को वोट दें। सरकार बनाने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बिहार में वापसी करेगी।
आज जब पूरे बिहार में मतदान करने के लिए इतना उत्साह है। राजद को क्या हो गया? क्या वे हताश हो गए? उन्होंने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया? वे जो आरोप लगा रहे हैं इन सभी का चुनाव आयोग ने मुखर तरीके से विरोध किया है। यह सब बेबुनियादी आरोप हैं। आपकी(राजद) हार तो तय है लेकिन आप मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? मैं बिहार और पटना साहिब के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि घरों से बाहर आकर मतदान करें और इस तरह की भ्रामक बातों पर विश्वास ना करें। राजद से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वे 12 बजे ही हताशा की हाय-तौबा करना शुरू कर देंगे।
RLM सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार से जो खबर प्राप्त हो रही है उससे स्पष्ट है कि पूरे बिहार में NDA की इस बार जबरदस्त जीत होने वाली है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके लिए ऐसा कहना जरूरी है। अभी तो प्रथम चरण का ही मतदान हुआ है और दूसरे चरण का मतदान बाकी है। अभी से अगर वे निराशाजनक बात करेंगे तो उनके कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान रखने के लिए वे ऐसा कह रहे हैं।
