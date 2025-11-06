बिहार चुनाव: भोजपुरी सिनेस्टार निरहुआ ने जनता से की खास प्रॉमिस, जानिए वोटिंग पर क्या कहा…

आज जब पूरे बिहार में मतदान करने के लिए इतना उत्साह है। राजद को क्या हो गया? क्या वे हताश हो गए? उन्होंने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया? वे जो आरोप लगा रहे हैं इन सभी का चुनाव आयोग ने मुखर तरीके से विरोध किया है। यह सब बेबुनियादी आरोप हैं। आपकी(राजद) हार तो तय है लेकिन आप मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? मैं बिहार और पटना साहिब के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि घरों से बाहर आकर मतदान करें और इस तरह की भ्रामक बातों पर विश्वास ना करें। राजद से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वे 12 बजे ही हताशा की हाय-तौबा करना शुरू कर देंगे।