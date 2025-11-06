Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव: भोजपुरी सिनेस्टार निरहुआ ने जनता से की खास प्रॉमिस, जानिए वोटिंग पर क्या कहा…

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण मतदान जारी है। निरहुआ ने कहा कि आज सिर्फ वोटिंग होगी, गाना कल होगा। जानिए NDA की जीत दावे पर क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा....

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

दिनेश यादव निरहुआ. PC - IANS

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। इस दौरान भोजपुरी सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आज सिर्फ वोटिंग होगी, गाना कल होगा। मीडिया से बात करते हुए निरहुआ ने कहा कि बिहार की प्रगति के लिए वोट करें। घर पर न रहें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट डालें। यही मेरी अपील है, बाकी बातों पर कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ वोट पर बात होगी, आज अपना वोट डालें, और बाकी सब कल से गाना होगा। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद वे दोबारा पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं।

वहीं, उनके साथ मौजूद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जनता से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व पर अपने घर से निकलकर वोटिंग करें, देश की खुशहाली और विकास के लिए अपनी मनचाही पार्टी को वोट दें। सरकार बनाने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बिहार में वापसी करेगी।

राजद को ये क्या हो गया: रविशंकर प्रसाद

आज जब पूरे बिहार में मतदान करने के लिए इतना उत्साह है। राजद को क्या हो गया? क्या वे हताश हो गए? उन्होंने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया? वे जो आरोप लगा रहे हैं इन सभी का चुनाव आयोग ने मुखर तरीके से विरोध किया है। यह सब बेबुनियादी आरोप हैं। आपकी(राजद) हार तो तय है लेकिन आप मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? मैं बिहार और पटना साहिब के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि घरों से बाहर आकर मतदान करें और इस तरह की भ्रामक बातों पर विश्वास ना करें। राजद से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वे 12 बजे ही हताशा की हाय-तौबा करना शुरू कर देंगे।

NDA की जबरदस्त जीत होने वाली है

RLM सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार से जो खबर प्राप्त हो रही है उससे स्पष्ट है कि पूरे बिहार में NDA की इस बार जबरदस्त जीत होने वाली है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके लिए ऐसा कहना जरूरी है। अभी तो प्रथम चरण का ही मतदान हुआ है और दूसरे चरण का मतदान बाकी है। अभी से अगर वे निराशाजनक बात करेंगे तो उनके कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान रखने के लिए वे ऐसा कह रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 02:14 pm

Published on:

06 Nov 2025 02:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव: भोजपुरी सिनेस्टार निरहुआ ने जनता से की खास प्रॉमिस, जानिए वोटिंग पर क्या कहा…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: लखी मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव

पटना

Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हुआ हमला, फेंकी चप्पल, RJD कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला
पटना

Bihar Elections: ‘ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं!’ वोटिंग के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र भड़के, पुलिस से हुई तीखी बहस

bihar elections
पटना

Bihar Election 2025: नाक में ऑक्सीजन पाइप और हाथों में वोटर कार्ड, बूथ पहुंची तो पता चला लिस्ट में नहीं है नाम

Woman reaced with oxygen pipe in her nose to cash her vote in patna
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.