Bihar Election LIVE : ये कोड लगने के बाद सड़क पर 50 हजार से ऊपर कैश लेकर भी चलना हो जाता है गुनाह!

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू कर देगा। इसके मायने हैं कि अब चुनाव के नतीजे आने तक न तो सरकार और न ही राजनीतिक दल कोई नई घोषणा कर पाएंगे। आचार संहिता का मकसद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना होता है ताकि किसी पार्टी या उम्मीदवार को बेजा फायदा न मिले। इस दौरान आम आदमी या उम्मीदवार 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश भी लेकर नहीं चल सकता। आइए जानते हैं वे 7 बड़े काम जो आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं किए जा सकते।