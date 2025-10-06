Patrika LogoSwitch to English

पटना

Live

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी AAP, शाम चार बजे होगा तारीखों का ऐलान

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिससे नामांकन, मतदान और नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी।

less than 1 minute read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 06, 2025

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule
Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सस्पेंस आखिरकार खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 243 सीटों वाले बिहार में इस घोषणा के साथ ही चुनावी हलचल और राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच जाएंगी। चुनाव शेड्यूल के आते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी घोषणाओं और उद्घाटनों पर रोक लग जाएगी। यह चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर का मैदान बनेगा, वहीं जन सुराज पार्टी जैसी नई ताकतें मुकाबले को रोचक बना रही हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने जा रहे हैं।

प्रमुख घटनाएँ

Bihar Chunav 2025 LIVE: 200+ सीटें जीतेगी NDA - नितिन नबीन
पूरा पढ़ें
Bihar Election 2025 Live Updates: पटना में कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस
पूरा पढ़ें
Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी AAP
पूरा पढ़ें
Bihar Election 2025 Live Updates: आज नहीं तो कल होगी चुनाव की घोषणा - तेजस्वी यादव 
पूरा पढ़ें
Bihar Chunav 2025 LIVE: हमारे नेता उत्साहित हैं - जदयू प्रदेश अध्यक्ष 
पूरा पढ़ें
Bihar Election 2025 Live Updates: एनडीए ने 20 सालों तक बिहार को लूटा- RJD
पूरा पढ़ें
Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार चुनाव से लागू होगी नई मानक संचालन प्रक्रिया
पूरा पढ़ें

2025-10-06 02:52:32 pm

Bihar Chunav 2025 LIVE: 200+ सीटें जीतेगी NDA - नितिन नबीन

बिहार चुनाव के लिए NDA में सीटों के बंटवारे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "सीटों के बंटवारे पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की NDA के सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ बात हो रही है। बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। हमारे सभी दलों का नेतृत्व इस पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। हमारा लक्ष्य 200+ सीटें जीतने का है।"

2025-10-06 02:32:30 pm

Bihar Election 2025 Live Updates: पटना में कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस

2025-10-06 02:11:41 pm

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी AAP

आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी अजेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कुल 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। यह सूची सोमवार को एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की गई। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार किए गए मॉडल के आधार पर चुनाव में भाग लेगी, जो पहले से दो अन्य राज्यों में सफल रहा है। पार्टी ने बिहार में पलायन, बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बताया है, जिनके समाधान के लिए वे अपनी लड़ाई लड़ेंगे।

2025-10-06 02:01:07 pm

Bihar Election 2025 Live Updates: आज नहीं तो कल होगी चुनाव की घोषणा - तेजस्वी यादव 

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा होनी ही है। वहीं पटना मेट्रो के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा

2025-10-06 01:59:12 pm

Bihar Chunav 2025 LIVE: हमारे नेता उत्साहित हैं - जदयू प्रदेश अध्यक्ष 

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, "हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे। NDA कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। सीटों के बंटवारे को लेकर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रेस को जल्द सूचित कर देंगे।"

2025-10-06 01:58:12 pm

Bihar Election 2025 Live Updates: एनडीए ने 20 सालों तक बिहार को लूटा- RJD

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में कहा, "महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। इस बार लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, बल्कि बिहार बचाने और बिहार बनाने की है। NDA ने 20 साल तक बिहार को लूटा है और इस सरकार का जाना तय है।"

2025-10-06 01:57:17 pm

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार चुनाव से लागू होगी नई मानक संचालन प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार को बताया था कि बिहार की मतदाता सूची को 22 वर्षों बाद विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए अपडेट किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत कई नई पहल शुरू की गई हैं, जिन्हें पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 17 नई पहलों में नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी शामिल है, जिसके तहत मतदाता बनने के 15 दिनों के अंदर पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा कराने की भी सुविधा मिलेगी, जिससे मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Oct 2025 02:53 pm

Published on:

06 Oct 2025 01:38 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी AAP, शाम चार बजे होगा तारीखों का ऐलान

Bihar

Bihar Politics: ‘सेफ सीट’ से CM नीतीश के बेटे को राजनीति में लाने की तैयारी, मगर BJP डाल सकती है अड़ंगा, सामने आई वजह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपये, 2100 करोड़ किए ट्रांसफर

mahila rojgar yojana
पटना

क्या है सेक्शन 126? क्यों इसके लागू होते ही बंद हो जाती हैं रैलियां-टीवी डिबेट

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
पटना

Tourist Spot in Patna: पटना का 26 हजार साल पुराना गांधी सरोवर बनेगा नया पर्यटन केंद्र, 14 करोड़ की लागत से होगा भव्य विकास

पटना

Patna Metro: पटना में आज से दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो… हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन, जानें पूरी टाइमिंग, किराया और रूट

Patna Metro
पटना
