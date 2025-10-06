Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी AAP, शाम चार बजे होगा तारीखों का ऐलान

Live
Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सस्पेंस आखिरकार खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 243 सीटों वाले बिहार में इस घोषणा के साथ ही चुनावी हलचल और राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच जाएंगी। चुनाव शेड्यूल के आते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी घोषणाओं और उद्घाटनों पर रोक लग जाएगी। यह चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर का मैदान बनेगा, वहीं जन सुराज पार्टी जैसी नई ताकतें मुकाबले को रोचक बना रही हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने जा रहे हैं।
2025-10-06 02:52:32 pm
बिहार चुनाव के लिए NDA में सीटों के बंटवारे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "सीटों के बंटवारे पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की NDA के सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ बात हो रही है। बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। हमारे सभी दलों का नेतृत्व इस पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। हमारा लक्ष्य 200+ सीटें जीतने का है।"
2025-10-06 02:32:30 pm
2025-10-06 02:11:41 pm
आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी अजेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कुल 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। यह सूची सोमवार को एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की गई। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार किए गए मॉडल के आधार पर चुनाव में भाग लेगी, जो पहले से दो अन्य राज्यों में सफल रहा है। पार्टी ने बिहार में पलायन, बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बताया है, जिनके समाधान के लिए वे अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
2025-10-06 02:01:07 pm
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा होनी ही है। वहीं पटना मेट्रो के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा।
2025-10-06 01:59:12 pm
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, "हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे। NDA कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। सीटों के बंटवारे को लेकर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रेस को जल्द सूचित कर देंगे।"
2025-10-06 01:58:12 pm
RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में कहा, “महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। इस बार लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, बल्कि बिहार बचाने और बिहार बनाने की है। NDA ने 20 साल तक बिहार को लूटा है और इस सरकार का जाना तय है।”
2025-10-06 01:57:17 pm
मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार को बताया था कि बिहार की मतदाता सूची को 22 वर्षों बाद विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए अपडेट किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत कई नई पहल शुरू की गई हैं, जिन्हें पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 17 नई पहलों में नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी शामिल है, जिसके तहत मतदाता बनने के 15 दिनों के अंदर पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा कराने की भी सुविधा मिलेगी, जिससे मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।
