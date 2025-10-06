Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी AAP, शाम चार बजे होगा तारीखों का ऐलान

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सस्पेंस आखिरकार खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 243 सीटों वाले बिहार में इस घोषणा के साथ ही चुनावी हलचल और राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच जाएंगी। चुनाव शेड्यूल के आते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी घोषणाओं और उद्घाटनों पर रोक लग जाएगी। यह चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर का मैदान बनेगा, वहीं जन सुराज पार्टी जैसी नई ताकतें मुकाबले को रोचक बना रही हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने जा रहे हैं।