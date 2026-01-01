कृपया ऐसा न करें, बुजुर्गों-दिव्यांगों को दिक्कत होगी… जेल से अनंत सिंह ने लिखी चिट्ठी, गिनाई जनता की परेशानी

अपने पत्र में अनंत सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के तहत मोकामा चौक 5.0 उप डाकघर को मोकामा घाट S.O. में मर्ज किया गया है। यह फैसला जनहित के खिलाफ है और इससे हजारों खाता धारकों को रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विधायक ने पत्र में लिखा है कि मोकामा चौक उप डाकघर में करीब 20 हजार खाते संचालित हैं। इनमें आरडी, सेविंग अकाउंट, पीपीएफ, एफडी, पीएलआई, आरपीएलआई, सुकन्या समृद्धि योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के खाते शामिल हैं। ऐसे में इस उप डाकघर को मर्ज करना सीधे तौर पर बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा।