ईंट किसकी? बालू किसका? जमीन किसकी? JDU ने की लालू यादव के आलीशान बंगले की जांच की मांग

Bihar Politics: बिहार की सियासत में एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नए आवास को लेकर घमासान तेज हो गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने पटना के कौटिल्य नगर में बन रहे लालू यादव के कथित आलीशान बंगले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बंगले की जमीन और निर्माण सामग्री आदि की जांच की मांग की है। जदयू का आरोप है कि जिस नेता ने कभी जिस इलाके के चपरासी क्वार्टर में रहने का दावा कर राजनीति में आने की बात कही, उसी इलाके में अब उसका किले जैसा बंगला खड़ा हो रहा है।