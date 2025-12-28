बाहुबली MLA अनंत सिंह के बेटों की राजनीति में होगी एंट्री? ललन सिंह के बाद CM नीतीश से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल

इस पूरे घटनाक्रम का बैकग्राउंड भी बहुत अहम है। अनंत सिंह फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने RJD उम्मीदवार और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को रिकॉर्ड अंतर से हराया। हालांकि, कोर्ट से जमानत न मिलने के कारण वह अभी तक विधानसभा में शपथ नहीं ले पाए हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि अगर अनंत सिंह लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, तो उनकी विरासत कौन संभालेगा?