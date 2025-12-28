28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

CM नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में लाने का दवाब तेज, JDU ने शुरू की भूख हड़ताल

Bihar Politics: पटना में JDU कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की मांग को लेकर 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत कुमार के आने से जदयू मजबूत होगी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 28, 2025

bihar politics

प्रदर्शन करते जदयू कार्यकर्ता (फोटो- पत्रिका)

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। रविवार (28 दिसंबर) को जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने निशांत कुमार के एक्टिव राजनीति में आने की मांग को लेकर 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। ​​यह भूख हड़ताल राज्य की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में हुई, जहां कार्यकर्ता सुबह से ही इकट्ठा होने लगे और नारे लगाकर अपनी मांग दोहराते रहे।

निशांत के आने से जदयू होगी मजबूत

भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि निशांत कुमार पढ़े-लिखे हैं, सादा जीवन जीते हैं और उनकी छवि साफ है। उनके मुताबिक, अगर निशांत राजनीति में आते हैं, तो जनता दल (यूनाइटेड) को मजबूत और स्थिर नेतृत्व मिल सकता है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि पार्टी के जमीनी स्तर पर लंबे समय से यह भावना रही है कि भविष्य की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपी जानी चाहिए और निशांत कुमार इसके लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं।

12 घंटे की भूख हड़ताल

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रविवार को शुरू की गई यह भूख हड़ताल फिलहाल 12 घंटे की है। उनका कहना है कि यदि इस दौरान उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगला चरण 24 घंटे की भूख हड़ताल का होगा, जिसे पटना के जेपी गोलंबर पर जेपी प्रतिमा के नीचे किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन वे अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

मुख्यमंत्री से की अपील

भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ‘अभिभावक’ बताते हुए उनसे भावनात्मक अपील की। उनका कहना है कि पार्टी और बिहार दोनों के भविष्य को देखते हुए निशांत कुमार को राजनीति में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं का दावा है कि अगर निशांत कुमार नेतृत्व संभालते हैं तो जदयू कार्यकर्ता पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे और संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

जदयू के सीनियर नेता क्या चाहते हैं?

निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना पर JDU के सीनियर नेता भी बयान दे चुके हैं। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आएं और JDU के लिए काम करें। वहीं, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी निशांत कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें बहुत पोटेंशियल है और वह लाखों युवाओं से जुड़ने और उन्हें पार्टी में लाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि, दोनों नेताओं ने यह भी कहा है कि राजनीति में आना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से निशांत का ही होगा।

ये भी पढ़ें

कौटिल्य नगर या महुआ बाग जाइए, सरकारी बंगले पर कब्जा छोड़िए… राबड़ी आवास के मुद्दे पर JDU ने लालू परिवार को घेरा
पटना
Bihar Politics | नीरज कुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Updated on:

28 Dec 2025 01:49 pm

Published on:

28 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / CM नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में लाने का दवाब तेज, JDU ने शुरू की भूख हड़ताल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.