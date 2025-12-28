CM नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में लाने का दवाब तेज, JDU ने शुरू की भूख हड़ताल

निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना पर JDU के सीनियर नेता भी बयान दे चुके हैं। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आएं और JDU के लिए काम करें। वहीं, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी निशांत कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें बहुत पोटेंशियल है और वह लाखों युवाओं से जुड़ने और उन्हें पार्टी में लाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि, दोनों नेताओं ने यह भी कहा है कि राजनीति में आना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से निशांत का ही होगा।