ट्रेनिंग के लिए अब बाहर नहीं जाएंगे खिलाड़ी, पटना में बनेगी बिहार की पहली हाई-टेक स्पोर्ट्स सिटी

Bihar Sports News:बिहार के एथलीटों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने वाली है। राज्य सरकार ने राजधानी पटना में बिहार का पहला हाई-टेक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का फैसला किया है। इससे राज्य के एथलीटों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु या विदेश जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह स्पोर्ट्स सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी।