‘यह जनता का पैसा है’: MLA फंड में 24% कमीशन पर भड़के विधायक IP गुप्ता, कहा -सड़क खराब हुई तो उखाड़ देंगे

बिहार के सहरसा से विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (आईपी गुप्ता) विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमएलए फंड में 24 फीसदी कमीशन को लेकर अधिकारियों पर जमकर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि एमएलए फंड किसी के “बाप का पैसा” नहीं, बल्कि जनता का पैसा है। यदि कमीशन के चलते अच्छी सड़क नहीं बनाई गई, तो वे सड़क सहित उसे उखाड़ देने की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले बुधवार को उन्होंने जदयू पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के 20 वर्षों में जिन अधिकारियों ने पैसा कमाया है, वे अब डर के कारण दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की जो प्रदेश में सरकार बनेगी, वह कम से कम एक साल तक सख्ती से काम करेगी और इस दौरान सभी गड़बड़ियों को दुरुस्त किया जाएगा।